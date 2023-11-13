Антонела Рокуццо открыла Луису Суаресу дверь в МЛС, отправив сообщение жене уругвайца
Жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо открыла Луису Суаресу дверь в МЛС.
В течение прошлого года форвард был тесно связан с «Интером Майями», принадлежащим Дэвиду Бекхэму.
Тренер «Майами» Херардо Мартино даже рассказал, что составил планы рассчитывая, что американский клуб подпишет уругвайского нападающего в следующем сезоне.
«В рамках нашего анализа предстоящего сезона и наших потребностей у нас есть план с Луисом и без него», - говорил тренер прессе.
А жена Месси, Антонелла, подлила масла в огонь слухов.
Она поздравила супругу Суареса Софию Бальби с днем рождения в социальных сетях.
«С днем рождения. Хочу, чтобы было больше смеха, больше историй и больше закатов вместе. Я обожаю тебя и скучаю по тебе», - написала Антонелла.
«PS: нам надо обновить наши фотографии, подруга».
Слухи о том, что 36-летний Суарес присоединится к Месси в Майами, достигли апогея - клуб даже расстался с Джозефом Мартинесом, чтобы освободить место для уругвайца.
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