Антонела Рокуццо открыла Луису Суаресу дверь в МЛС, отправив сообщение жене уругвайца

Жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо открыла Луису Суаресу дверь в МЛС.

В течение прошлого года форвард был тесно связан с «Интером Майями», принадлежащим Дэвиду Бекхэму.

Тренер «Майами» Херардо Мартино даже рассказал, что составил планы рассчитывая, что американский клуб подпишет уругвайского нападающего в следующем сезоне.

«В рамках нашего анализа предстоящего сезона и наших потребностей у нас есть план с Луисом и без него», - говорил тренер прессе.

А жена Месси, Антонелла, подлила масла в огонь слухов.

Она поздравила супругу Суареса Софию Бальби с днем рождения в социальных сетях.

«С днем рождения. Хочу, чтобы было больше смеха, больше историй и больше закатов вместе. Я обожаю тебя и скучаю по тебе», - написала Антонелла.

«PS: нам надо обновить наши фотографии, подруга».

Слухи о том, что 36-летний Суарес присоединится к Месси в Майами, достигли апогея - клуб даже расстался с Джозефом Мартинесом, чтобы освободить место для уругвайца.