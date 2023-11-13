Рики Пуч «лайкнул» твит, в котором говорится следующее:

«Хави на пути к тому, что стартовый состав «Барсы» был совсем без молодых игроков. Сегодня их только двое. Мы идем к совершенно неузнаваемой «Барсе».

Звучит как минимум спорно. В старте каталонцев вышли Рональд Араухо, Педри, Ламин Ямаль и Фермин, а тренера все равно обвиняют в том, что он недостаточно доверяет молодым игрокам. Араухо и Педри не были выпускниками «Ла Масии», но они уже несколько лет в клубе. Похоже, Пуч затаил обиду на Хави, который не давал ему достаточно игрового времени в «Барсе».