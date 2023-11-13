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Пуч лайкнул странный пост про Хави – его осуждают за недоверие молодым. Похоже, у Рики просто обида

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Рики Пуч «лайкнул» твит, в котором говорится следующее:

«Хави на пути к тому, что стартовый состав «Барсы» был совсем без молодых игроков. Сегодня их только двое. Мы идем к совершенно неузнаваемой «Барсе».

Звучит как минимум спорно. В старте каталонцев вышли Рональд Араухо, Педри, Ламин Ямаль и Фермин, а тренера все равно обвиняют в том, что он недостаточно доверяет молодым игрокам. Араухо и Педри не были выпускниками «Ла Масии», но они уже несколько лет в клубе. Похоже, Пуч затаил обиду на Хави, который не давал ему достаточно игрового времени в «Барсе».

1 комментарий

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Timati Beweers
У Хави недоверие молодым?
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