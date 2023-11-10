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Жозе Моуринью рассказал секрет своих побед в Лиге чемпионов: все дело в африканских нападающих

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Признания великого португальца.

«Мой успех всегда основан на наличии африканского нападающего в команде. Я знал, что без него у меня ничего не получится. Моя вера в африканских нападающих началась с Бенни Маккарти в «Порту», когда он забил более 20 голов в чемпионате, что помогло мне и команде выиграть титул португальской лиги. В том же сезоне он забил для меня очень важные голы в Лиге чемпионов, что помогло мне стать известным в Европе тренером и выиграть мою первую Лигу чемпионов.

Порту» Моуринью – команда, без которой «Челси» нулевых не стал бы суперклубом так быстро. Там Жозе выиграл все и оттуда привел Карвалью и Феррейру – Фото года – Блоги – Sports.ru

В «Челси» был Дидье Дрогба. Он был отличным «африканским оружием», которое помогло мне выиграть английскую премьер-лигу. Я хотел, чтобы Бенни Маккарти присоединился ко мне в качестве партнера Дидье Дрогба, но в то время он был уже в «Блэкберне» единственным «киллером». Поэтому они отказались отдать нам Бенни, какое бы предложение мы ни выложили на стол.

Дрогба подтвердил уход из «Челси»

После «Челси» в миланском «Интере» я тоже хотел выиграть Лигу чемпионов. Но у меня было только два полузащитника из Ганы, и этого было недостаточно – тогда я доминировал только в лиге. Поэтому я снова снова заполучить африканского нападающего. Я обратился в «Барселону», и они охотно продали мне лучшего форварда в моей карьере – Самуэля Это’О , и в том же сезоне я выиграл Лигу чемпионов.

samuel-etoo-inter – #diez на русском

Дальше был «Реал». Там у меня были все таланты мира, но причина, по которой я не выиграл с ними Лигу чемпионов, в том, что у меня не было африканского нападающего. Я пробовал Эммануэля Адебайора, но это был переход в аренду, а Мадриду это не нравится использовать арендованных игроков.

Адебайор всему голова | Лига чемпионов УЕФА | UEFA.com

В Бразилии есть отличные нападающие, но если вы посмотрите на них, они африканского происхождения. На своих тренировках я всегда учу молодых тренеров тому, что в вашей команде всегда должен быть африканский нападающий.

Прекрасный пример: в «Манчестер Юнайтед» никогда не верили в африканских нападающих, неудивительно, что я не добился там большого успеха. Некоторые игроки приносят вам чемпионские титулы, но африканские нападающие добывают вам титулы Лиги чемпионов».

1 комментарий

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Phoebe
Они хорошие! (С)
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