Дичь из Перу🤯🤯🤯 Хозяева так расстроились из-за поражения, что вырубили свет на стадионе, чтобы помешать гостям праздновать
Экстравагантное решение.
В матче перуанской Лиги 1 «Университарио» на выезде уверенно обыграл «Альянса Лима» - по голу в начале и конце матча забили Эдисон Флорес и Орасио Калькатерра.
Но самое интересное случилось после финального свистка - администрация домашнего стадиона так расстроилась поражению, что сразу после финального свистка выключила все освещение на стадионе - лишь бы помешать гостям праздновать победу. Перуанские страсти просто😅
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