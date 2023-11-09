Дичь из Перу🤯🤯🤯 Хозяева так расстроились из-за поражения, что вырубили свет на стадионе, чтобы помешать гостям праздновать

Экстравагантное решение.

В матче перуанской Лиги 1 «Университарио» на выезде уверенно обыграл «Альянса Лима» - по голу в начале и конце матча забили Эдисон Флорес и Орасио Калькатерра.

Но самое интересное случилось после финального свистка - администрация домашнего стадиона так расстроилась поражению, что сразу после финального свистка выключила все освещение на стадионе - лишь бы помешать гостям праздновать победу. Перуанские страсти просто😅