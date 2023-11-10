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В Тулузе праздник: после победы над «Ливерпулем» 18-летний вратарь клуба отправился в фанатский сектор распевать кричалки🎊🎊🎊

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Гийом Рест
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Французы взяли реванш у «красных».

«Ливерпуль» в гостях уступил «Тулузе» на групповом этапе Лиги Европы (2:3).

Команда Юргена Клоппа впервые проиграла в нынешнем розыгрыше ЛЕ после трех побед подряд.

Тем не менее «красные» остались лидером группы E с 9 очками. «Тулуза» поднялась на второе место, набрав 7 очков.

После матча блистательно проведший игру 18-летний Гийом Рест отправился на фанатскую трибуну, взял микрофон и устроил это.

3 комментария

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Kel.Tu
Красавчик!
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Борис Степанов
Что будет если Тулуза выйдет из группы,а Милан займет 3 место в лч?
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QUIKSILVER
Ответ Борис Степанов
Что будет если Тулуза выйдет из группы,а Милан займет 3 место в лч?
Изменится гравитационное поле Земли
0
0
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