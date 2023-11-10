В Тулузе праздник: после победы над «Ливерпулем» 18-летний вратарь клуба отправился в фанатский сектор распевать кричалки🎊🎊🎊
Французы взяли реванш у «красных».
«Ливерпуль» в гостях уступил «Тулузе» на групповом этапе Лиги Европы (2:3).
Команда Юргена Клоппа впервые проиграла в нынешнем розыгрыше ЛЕ после трех побед подряд.
Тем не менее «красные» остались лидером группы E с 9 очками. «Тулуза» поднялась на второе место, набрав 7 очков.
После матча блистательно проведший игру 18-летний Гийом Рест отправился на фанатскую трибуну, взял микрофон и устроил это.
3 комментария