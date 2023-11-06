«Ничего подобного». Мать и агент Рабьо ответила на слухи о переговорах сына с «МЮ»

Мать и агент Адриена Рабьо опровергла слухи о том, что переход игрока из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» сорвался из-за проблем с деньгами.

Рабьо привлек внимание «Юнайтед», когда они не смогли заполучить Френки де Йонга. Представители «красных дьяволов» даже ездили в Турин на переговоры, но сделка не состоялась, и вместо француза манкунианцы подписали Каземиро.

«Все развалилось из-за вопроса денег? Ничего подобного. «МЮ» хотел встретиться, чтобы обозначить свой интерес к Адриену, но мы никогда не говорили о деньгах в деталях, потому что он быстро принял решение остаться в Туриине – настоящих переговоров никогда и не было», - цитирует мать футболиста Sport Witness.

Полузащита «Манчестер Юнайтед» вызывает беспокойство у Тен Хага из-за растущего числа травм в этом сезоне. Хотя Мейсон Маунт и Софьян Амрабат присоединились к команде, ни один из них не продемонстрировал ожидаемого уровня. А «Ювентус» вместе с Рабьо участвует в гонке за лидерство в Серии А, отставая от первого места на 2 очка.