Гаспачо
Блог

«Ничего подобного». Мать и агент Рабьо ответила на слухи о переговорах сына с «МЮ»

Ювентус Ювентус
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Адриен Рабьо Адриен Рабьо
Клубы Клубы
серия А Италия серия А Италия
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Мать и агент Адриена Рабьо опровергла слухи о том, что переход игрока из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» сорвался из-за проблем с деньгами.

Рабьо привлек внимание «Юнайтед», когда они не смогли заполучить Френки де Йонга. Представители «красных дьяволов» даже ездили в Турин на переговоры, но сделка не состоялась, и вместо француза манкунианцы подписали Каземиро.

«Все развалилось из-за вопроса денег? Ничего подобного. «МЮ» хотел встретиться, чтобы обозначить свой интерес к Адриену, но мы никогда не говорили о деньгах в деталях, потому что он быстро принял решение остаться в Туриине – настоящих переговоров никогда и не было», - цитирует мать футболиста Sport Witness.

Полузащита «Манчестер Юнайтед» вызывает беспокойство у Тен Хага из-за растущего числа травм в этом сезоне. Хотя Мейсон Маунт и Софьян Амрабат присоединились к команде, ни один из них не продемонстрировал ожидаемого уровня. А «Ювентус» вместе с Рабьо участвует в гонке за лидерство в Серии А, отставая от первого места на 2 очка.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Меган Лайф
Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xxx-xxx
Фото маме нашли подобающее конечно, с таким выражением лица 41-45 служили фрау в лагерях небезизвестных !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий