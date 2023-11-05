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📸Судья отменил пенальти в пользу «Сельты» после видеопросмотра. Аспас отомстил монитору VAR

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Яго Аспас Яго Аспас
Алехандро Эрнандес Эрнандес
Футбол Футбол

Преступление и наказание.

В матче 12 тура испанской Ла Лиги «Сельта» принимала дома «Севилью». Хозяева забили на 22-й минуте − постарался Сторфельт, а гости сравняли счет на 84-й силами Эн-Несири.

Судья был довольно щедр на добавленные минуты, так как второй тайм изобиловал остановками, а Ренато Тапия схватил красную карточку. Когда шесть минут истекли, Хесус Навас в штрафной сфолил на Анастасиосе Дувикасе. По крайней мере, пенальти поставил арбитр.

Однако затем вмешался судья VAR и решение об одиннадцатиметровом отменили. Это очень сильно не понравилось форварду-ветерану Яго Аспасу, который отдал голевой пас на Сторфельта и был заменен на 69-й минуте.

Аспас подошел к «виновнику» в лице монитора VAR и легким движением руки опрокинул его на землю. Яго не получил не то, что красной, а даже желтой карточки. У «Сельты» была возможность забить с пенальти и победить, но повтор переубедил судью Алехандро Эрнандеса.

«Сельта» 1:1 «Севилья», Яго Аспас 1:0 Монитор VAR.

3 комментария

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Vlad Zhadejko
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Марк Мельников
Ответ Vlad Zhadejko
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Ловкость рук, как говорится.
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