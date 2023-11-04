🏆 Месси привез «Золотой мяч» в академию «Интер Майами». Но есть два человека, которым эта идея не показалась классной ☹️

Лионель Месси совсем недавно выиграл восьмой «Золотой мяч», который теперь украшает полку его дома в Майами.

Аргентинец не мог не похвастаться наградой перед товарищами по команде, а также посетить молодежную академию «Интера». Лео сделал эпичный групповой снимок с местными детьми.

Все были счастливы стать свидетелями такого события. Почти все...

Если присмотреться, то можно увидеть ишь два грустных лица на фото - Тиаго и Матео Месси.

Фанаты не удивлены подобным отношением детей к заслугам папы.

🗣 CJ: «Тиаго и Матео: «О чем вся эта суета?».

🗣 Pritom: «Им не нравится вся эта движуха, лол».

🗣 147Believe: «Мне нравится их выражение лица. Все дети были бы рады увидеть первый «Золотой мяч» их отца, но у Тиаго и Матео их уже семь штук».