🏆 Месси привез «Золотой мяч» в академию «Интер Майами». Но есть два человека, которым эта идея не показалась классной ☹️
Лионель Месси совсем недавно выиграл восьмой «Золотой мяч», который теперь украшает полку его дома в Майами.
Аргентинец не мог не похвастаться наградой перед товарищами по команде, а также посетить молодежную академию «Интера». Лео сделал эпичный групповой снимок с местными детьми.
Все были счастливы стать свидетелями такого события. Почти все...
Если присмотреться, то можно увидеть ишь два грустных лица на фото - Тиаго и Матео Месси.
Фанаты не удивлены подобным отношением детей к заслугам папы.
🗣 CJ: «Тиаго и Матео: «О чем вся эта суета?».
🗣 Pritom: «Им не нравится вся эта движуха, лол».
🗣 147Believe: «Мне нравится их выражение лица. Все дети были бы рады увидеть первый «Золотой мяч» их отца, но у Тиаго и Матео их уже семь штук».
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