АПЛ доминирует, но на первом месте представитель Ла Лиги. Топ-10 игроков, чьи футболки продаются лучше всего в Европе

Личный бренд Джуда Беллингема продолжает неумолимо развиваться. Всего за пару месяцев в «Мадриде» англичанин взял кучу индивидуальных наград в Ла Лиге. Вишенкой на торте стал Трофей Копа – приз лучшему молодому игроку прошлого сезона.

Популярность Беллингема успешно конвертируется в деньги. Как утверждают аналитики портала Fanatics, в Европе за прошедший месяц полузащитник стал лидером по количеству проданных футболок с его фамилией.

По этому показателю он обошел Эрлинга Холанда, с которым Джуд, казалось бы, совсем недавно играл за дортмундскую «Боруссию».

Третью строчку в рейтинге самых продаваемых футболок в Европе занимают майки с именем Мбаппе.

А вот как выглядит весь топ-10 по версии Fanatics:

1. Джуд Беллингем.

2. Эрлинг Холанд.

3. Килиан Мбаппе.

4. Маркус Рэшфорд.

5. Сон Хын Мин.

6. Мохамед Салах.

7. Кевин де Брюйне.

8. Алехандро Гарначо.

9. Букайо Сака.

10. Винисиус Жуниор.

Как мы видим, в рейтинге доминируют футболисты Премьер-лиги. Испанию в топе представляют игроки «Мадрида», а за Францию отвечает Мбаппе.

Что думаете о таком рейтинге?