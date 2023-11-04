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АПЛ доминирует, но на первом месте представитель Ла Лиги. Топ-10 игроков, чьи футболки продаются лучше всего в Европе

Мохамед Салах Мохамед Салах
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Личный бренд Джуда Беллингема продолжает неумолимо развиваться. Всего за пару месяцев в «Мадриде» англичанин взял кучу индивидуальных наград в Ла Лиге. Вишенкой на торте стал Трофей Копа – приз лучшему молодому игроку прошлого сезона.

Популярность Беллингема успешно конвертируется в деньги. Как утверждают аналитики портала Fanatics, в Европе за прошедший месяц полузащитник стал лидером по количеству проданных футболок с его фамилией.

По этому показателю он обошел Эрлинга Холанда, с которым Джуд, казалось бы, совсем недавно играл за дортмундскую «Боруссию».

Третью строчку в рейтинге самых продаваемых футболок в Европе занимают майки с именем Мбаппе.

А вот как выглядит весь топ-10 по версии Fanatics:

1. Джуд Беллингем.

2. Эрлинг Холанд.

3. Килиан Мбаппе.

4. Маркус Рэшфорд.

5. Сон Хын Мин.

6. Мохамед Салах.

7. Кевин де Брюйне.

8. Алехандро Гарначо.

9. Букайо Сака.

10. Винисиус Жуниор.

Как мы видим, в рейтинге доминируют футболисты Премьер-лиги. Испанию в топе представляют игроки «Мадрида», а за Францию отвечает Мбаппе.

Что думаете о таком рейтинге?

5 комментариев

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EminenceGrise
Что в этом топе делает Гарначо???
+6
0
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УсыЧерчесова
Ответ EminenceGrise
Что в этом топе делает Гарначо???
Аргентинская диаспора)
+1
0
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red hikkikomori
Если бы Гарначо отдали 7 номер, а не носатому рентбою то Гарначо был бы ещё выше
0
0
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Ophiomorph
Ответ EminenceGrise
Что в этом топе делает Гарначо???
Видимо зумерам нравится себя ассоциировать с мелированным полублондином с подбритыми бровями.
+1
-1
0
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Геннадий Тимченко
Ответ УсыЧерчесова
Аргентинская диаспора)
он вместо Месси
0
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