Месси недолюбливает одну из молодых звезд? Стало известно, кому он отдал голоса на трофей Копа

Стали известны точные результаты голосования с церемеонии France Football. Одна из самых непредсказуемых номинаций – трофей Раймона Копа, поскольку ежегодно в составе топ-клубов сверкает множество молодых звезд.

В 2023 году в тройке очевидных претендетнов были Джуд Беллингем, Джамал Мусиала и Педри. Взглянем, за кого проголосовал побетель главной награды в мировом футболе – Лионель Месси.

На третье место аргентинец второй год подряд поставил Джуда Беллингема (возможно, лучшего игрока этого сезона), на второе – Педри, а лучшим признал Джамала Мусиалу.