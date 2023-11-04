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Месси недолюбливает одну из молодых звезд? Стало известно, кому он отдал голоса на трофей Копа

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Раймон Копа
Футбол Футбол

Стали известны точные результаты голосования с церемеонии France Football. Одна из самых непредсказуемых номинаций – трофей Раймона Копа, поскольку ежегодно в составе топ-клубов сверкает множество молодых звезд.

В 2023 году в тройке очевидных претендетнов были Джуд Беллингем, Джамал Мусиала и Педри. Взглянем, за кого проголосовал побетель главной награды в мировом футболе – Лионель Месси.

На третье место аргентинец второй год подряд поставил Джуда Беллингема (возможно, лучшего игрока этого сезона), на второе – Педри, а лучшим признал Джамала Мусиалу.

4 комментария

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Bazilic
А в честь чего Джуд такой явный фаворит? Трофей же за прошлый сезон, а там Мусиала был не слабее, это мягко говоря
+6
-1
+5
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davidoser
Ну все правильно. Автор сам сказал, что главные претенденты Педри, Мусиала и Белингем. А в каком там порядке их расставлять - это уже решают люди с правом голоса))
+3
0
+3
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Bazilic
Ответ Шем
Как он мог поставить его на первое место, если даже не знает кто это такой ) Впрочем как и обычно. В упор не видит хороших игроков из Мадрида.
Сейчас открою тебе тайну, так что лучше присядь
Джуд получил трофей за сезон в Дортмунде)
+2
0
+2
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