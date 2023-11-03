Красивая история из Мадрида: Альваро Мората встретился со своей юной фанаткой, проходящей курс химиотерапии

Очень трогательный момент.

Встреча с Альваро Моратой была мечтой маленькой Марии, юной фанатки «Атлетико Мадрид», которая уже третий курс химиотерапии - позади уже три рецидива. Футбольный кумир Марии — бывший игрок «Ювентуса» Альваро Мората, с которым Мария смогла встретиться с после матча против «Алавеса» , который «матрасники» выиграли со счетом 2:1.

Гонсало Кабальеро, известный болельщик «Атлетико» и друг многочих игроков команды, лично отвел маленькую Марию на стадион.

«Вчера вечером мы пережили одну из самых красивых историй, которые я знаю в мире футбола, — написал Кабальеро в своем профиле в в соцсетях. — Мария - большая футбольная фанатка «Атлетико». Ее кумир - Альваро Мората , и несколько дней назад они встретились.

Альваро попросил меня привезти ее на матч, потому что он хотел встретиться с ней лично и сделать ей сюрприз.

Вчера Мария приехала в Мадрид, чтобы начать десятый курс химиотерапии. Я сообщил об этом «Атлетико Мадрид», к клуб и его сотрудники организовали все, чтобы Мария смогла осуществить свою мечту.

Альваро, что я могу тебе сказать, ты один из самых удивительных людей, которых я когда-либо видел. Встреча с тобой сделала Марию такой счастливой. Сегодня она пошла в больницу в твоей футболке и с большей силой, чем когда-либо, чтобы выиграть свою битву».