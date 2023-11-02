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Гарет Бэйл наслаждается пенсией в компании красотки жены и детей📸

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Гарет Бэйл признался, что извлекает максимальную пользу из своей пенсии, поскольку теперь проводит больше времени со своей семьей.

У Бэйла почти не было свободного времени для себя в течение его блестящей 17-летней карьеры, которая началась с изнурительного графика Премьер-лиги в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме», а продолжилась в «Мадриде».

В январе Гарет объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет и теперь наслаждается свободным временем.

Бывший нападающий в социальных сетях поделился фотографиями, на которых он весело проводит время со своей женой Эммой Рис-Джонс и их детьми Альбой Вайолет, Навой Валентиной, Акселем и Ксандером.

«Время с семьей», – написал Гарет.

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