Гаспачо
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🤡🤡🤡 Перекличка мемов: Мбаппе и Холанд украли украденный «Золотой мяч», «МЮ» обрел стабильность, а Онана решил подкачаться во время игры

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Провалы «Манчестер Юнайтед», «Золотой мяч» и существование футбола в Южной Америке - этого достаточно, чтобы сделать новый выпуск футбольных мемов.

Приступим.

Не урыл, а закопал.

Нам нужен этот квест в ГТА 6.

Берегите олд скулы.

Тем временем футбол в Центральной Америке:

Как на самом деле выглядела церемония вручения «Золотого мяча»:

Уверены, что «МЮ» не стоит вернуть Бекхэма?

Без слов.

Когда обрел в жизни стабильность:

Актуальный наряд на Хэллоуин:

Ну и классика.

4 комментария

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Hella black
Как не брыкайся а 8 больше чем 5 😅
+6
-3
+3
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