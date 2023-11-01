🤡🤡🤡 Перекличка мемов: Мбаппе и Холанд украли украденный «Золотой мяч», «МЮ» обрел стабильность, а Онана решил подкачаться во время игры
Провалы «Манчестер Юнайтед», «Золотой мяч» и существование футбола в Южной Америке - этого достаточно, чтобы сделать новый выпуск футбольных мемов.
Приступим.
Не урыл, а закопал.
Нам нужен этот квест в ГТА 6.
Берегите олд скулы.
Тем временем футбол в Центральной Америке:
Как на самом деле выглядела церемония вручения «Золотого мяча»:
Уверены, что «МЮ» не стоит вернуть Бекхэма?
Без слов.
Когда обрел в жизни стабильность:
Актуальный наряд на Хэллоуин:
Ну и классика.
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