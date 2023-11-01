🤡🤡🤡 Перекличка мемов: Мбаппе и Холанд украли украденный «Золотой мяч», «МЮ» обрел стабильность, а Онана решил подкачаться во время игры

Провалы «Манчестер Юнайтед», «Золотой мяч» и существование футбола в Южной Америке - этого достаточно, чтобы сделать новый выпуск футбольных мемов.

Приступим.

Не урыл, а закопал.

Нам нужен этот квест в ГТА 6.

Берегите олд скулы.

Тем временем футбол в Центральной Америке:

Как на самом деле выглядела церемония вручения «Золотого мяча»:

Уверены, что «МЮ» не стоит вернуть Бекхэма?

Без слов.

Когда обрел в жизни стабильность:

Актуальный наряд на Хэллоуин:

Ну и классика.