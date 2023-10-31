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Роналду не понравилось поведение Хендерсона. Португалец не мог успокоиться даже после финального свистка

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В рамках Кубка короля «Аль-Наср» Криштиану Роналду играл против «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона. Команда португальца смогла победить в дополнительное время, а единственный мяч на счету Садьо Мане.

Во время игры Роналду набросился на Джордана Хендерсона после того, как капитан «Аль-Иттифака» грубо сыграл против одного из игроков «Аль-Насра» и не получил удаление. Началось все с того, что Али Хазази поставил подножку Отавио, а Хендо трижды толкнул экс-игрока «Порту».

Роналду подлетел к толпе игроков, активно жестикулировал и требовал, чтобы за свое поведение англичанин ушел с поля. Однако судья удалил лишь Хазази, хотя был рядом и не мог не видеть три толчка от Хендерсона.

После финального свистка португалец вновь подошел к Джордану и что-то с придыханием пытался ему объяснить. Разговор был явно не из приятных.

Было видно, как Хендерсон пытался успокоить пятикратного обладателя «Золотого мяча», пока оба игрока шли в раздевалку.

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