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Когда Мартинесу вручали Трофей Яшина, на экране показали его сейв в финале ЧМ. Оператор запечатлел реакцию Дешама и Мбаппе

Эмилиано Мартинес Эмилиано Мартинес
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Эмилиано Мартинес получил Трофей Яшина – награду лучшему голкиперу минувшего сезона. В составе сборной Аргентины вратарь стал чемпионом мира.

Когда Эмилиано поднялся на сцену за наградой, на экран вывели яркие моменты из выступления игрока. Разумеется, организаторы премии не могли обойти стороной финал Мундиаля, в котором Аргентина по пенальти обыграла Францию.

Когда зрители увидели сейв Мартинеса после удара Коло-Муани, в зале послышался свист. Напомним, премия проходила в Париже. Свою порцию свиста аргентинец получил еще на красной дорожке.

Дидье Дрогба, который вновь выступил в роли ведущего церемонии, призвал аудиторию проявить уважение к лауреату премии.

Операторы тем временем запечатлели реакцию Дешама на видео с сейвом Мартинеса.

Мбаппе, от которого в финале чемпионата мира Эмилиано пропустил четыре гола, тоже не был доволен.

Похоже, редакция France Football решила открыть огонь по своим.

1 комментарий

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Arthur Jacob
Вратари зажигавшие на ЧМ всегда получали эту премию

1994 - Равелли 🇸🇪
1998 - Бартез 🇫🇷
2002 - Кан 🇩🇪
2006 - Буффон 🇮🇹
2010 - Касильяс 🇪🇸
2013 - Нойер 🇩🇪
2018 - Куртуа 🇧🇪
2022 - Мартинес 🇦🇷
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