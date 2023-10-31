Эми Мартинес получил трофей Льва Яшина: награду вручил отец, а Месси сиял в зале ✨

Прекрасный сюрприз.

Эмилиано Мартинес стал обладателем трофея Льва Яшина-2023. Его героический сейв на 123 минуте финала чемпионата мира привел Аргентину к серии пенальти, где он эпично отразил удар Кингсли Комана.

Если бы не его усилия, вероятно, Кубок мира не оказался в руках аргентинцев, и за это 30 октября Эми получил главную награду среди вратарей.

Когда голкипера вызвали на сцену, Дидье Дрогба, ведущий церемонию, не спешил передать ему трофей. Вместо этого экс-нападающий «Челси» позвал на сцену таинственного гостя — за кулисами прятался отец Эмилиано. Он и вручил награду своему сыну. Вышло очень трогательно!

Пока Мартинес сиял на сцене, Месси с радостной улыбкой аплодировал ему из зала.

Идеальный вечер для Эми ❤️