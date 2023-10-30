«Это не вина Гави». Тчуамени заступился за игрока «Барселоны», которого называли причиной травмы француза

Орельен Тчуамени завершил Класико с серьезной травмой ноги. «Реал Мадрид» подтвердил, что это перелом плюсневой кости, и полузащитник не сможет выйти на поле в течение следующих двух месяцев.

В социальных сетях завирусились кадры, когда Тчуамени получил травму. Стали говорить о том, что это произошло после столкновения с Гави в конце второго тайма.

Речь об этом эпизоде:

Гави сталкивается с Тчуамени.

Тчуамени сразу начинает хромать.

Чуамени останавливается, чтобы проверить свою ногу, когда Гави отходит. Позже у него диагностировали серьезную травму. Гави за этот подкат не получил предупреждения.

Футболит «Мадрида» призвал не винить в своей неудаче игрока «Барселоны». Орельен в социальных сетях выложил фрагмент матча, подписав: «Это не вина Гави. Я получил травму сам, в конце первого тайма».

Какой именно эпизод стал роковым Тчуамени не уточняет, но в любом случае желание уберечь Гави от травли в интернете - достойный жест.