«Это не вина Гави». Тчуамени заступился за игрока «Барселоны», которого называли причиной травмы француза
Орельен Тчуамени завершил Класико с серьезной травмой ноги. «Реал Мадрид» подтвердил, что это перелом плюсневой кости, и полузащитник не сможет выйти на поле в течение следующих двух месяцев.
В социальных сетях завирусились кадры, когда Тчуамени получил травму. Стали говорить о том, что это произошло после столкновения с Гави в конце второго тайма.
Речь об этом эпизоде:
Гави сталкивается с Тчуамени.
Тчуамени сразу начинает хромать.
Чуамени останавливается, чтобы проверить свою ногу, когда Гави отходит. Позже у него диагностировали серьезную травму. Гави за этот подкат не получил предупреждения.
Футболит «Мадрида» призвал не винить в своей неудаче игрока «Барселоны». Орельен в социальных сетях выложил фрагмент матча, подписав: «Это не вина Гави. Я получил травму сам, в конце первого тайма».
Какой именно эпизод стал роковым Тчуамени не уточняет, но в любом случае желание уберечь Гави от травли в интернете - достойный жест.
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