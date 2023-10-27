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Трое игроков «Барселоны» поддержали Винисиуса перед Класико

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В преддверии завтрашнего Класико на Олимпийском стадионе некоторые игроки «Барсы» отреагировали на вирусный твит представителя каталонского клуба Мигеля Кампса, который назвал Винисиуса клоуном.

Илкай Гюндоган выступил в защиту нападающего «Реала», заявив, что его стиль игры не является провокационным.

«Кто-то может интерпретировать действия Винисиуса как провокацию, но для меня, честно говоря, это не так. Он знает, что если он сделает такие вещи, то ему будут свистеть. Но, может быть, ему нравится, когда ему свистят, я не знаю», — сказал Гюндоган Esport3.

Ферран Торрес также согласился с Гюндоганом.

«Стиль игры Винисиуса вызывает споры? Это его стиль. Нравится вам это или нет, но у каждого свой стиль», — сказал Ферран Goal.

Наконец, Алехандро Бальде ответил на споры, сказав: «Я думаю, что у каждого игрока свой собственный стиль игры. Есть люди, которые могут посчитать стиль Винисиуса спорным, но далеко не все так думают. В конце концов, мы должны уважать всех игроков».

Сообщается, что президент «Реала» Флорентино Перес решил не присутствовать на Класико из-за твита Кампса.

8 комментариев

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Константин Юрьевич
его стил не являеться провакационым, его язык и манера общения являються провакациоными!
+28
-5
+23
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Timati Beweers
Я конечно болею за Барсу, но тут игроки не правы(
Никто не говорит о стиле его игры, все говорят о том, как он общается и взаимодействует с судьями, игроками

Напоминает Пепе и Рамоса

А как игрок - хороший, по крайне мере Реал играет через него
+14
-5
+9
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Alexander Sragovich
Ответ Константин Юрьевич
его стил не являеться провакационым, его язык и манера общения являються провакациоными!
и отвратительными
+11
-5
+6
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Bolvan
Адекватные люди
+5
-2
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Ivang King
Ответ Timati Beweers
Я конечно болею за Барсу, но тут игроки не правы( Никто не говорит о стиле его игры, все говорят о том, как он общается и взаимодействует с судьями, игроками Напоминает Пепе и Рамоса А как игрок - хороший, по крайне мере Реал играет через него
А игроков из Барселоны никого не напоминает ?
+1
0
+1
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predMBAPPE
Ответ Константин Юрьевич
его стил не являеться провакационым, его язык и манера общения являються провакациоными!
и ядовитая улыбка, гы гы)))
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predMBAPPE
Ответ дамьен
примеры приведи. Где его язык и манера общения являлись провакационными?
например бросок через бедро ДеЙонга, захват за волосы Гави, с Араухо... просто зассал)))
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