Трое игроков «Барселоны» поддержали Винисиуса перед Класико

В преддверии завтрашнего Класико на Олимпийском стадионе некоторые игроки «Барсы» отреагировали на вирусный твит представителя каталонского клуба Мигеля Кампса, который назвал Винисиуса клоуном.

Илкай Гюндоган выступил в защиту нападающего «Реала», заявив, что его стиль игры не является провокационным.

«Кто-то может интерпретировать действия Винисиуса как провокацию, но для меня, честно говоря, это не так. Он знает, что если он сделает такие вещи, то ему будут свистеть. Но, может быть, ему нравится, когда ему свистят, я не знаю», — сказал Гюндоган Esport3.

Ферран Торрес также согласился с Гюндоганом.

«Стиль игры Винисиуса вызывает споры? Это его стиль. Нравится вам это или нет, но у каждого свой стиль», — сказал Ферран Goal.

Наконец, Алехандро Бальде ответил на споры, сказав: «Я думаю, что у каждого игрока свой собственный стиль игры. Есть люди, которые могут посчитать стиль Винисиуса спорным, но далеко не все так думают. В конце концов, мы должны уважать всех игроков».

Сообщается, что президент «Реала» Флорентино Перес решил не присутствовать на Класико из-за твита Кампса.