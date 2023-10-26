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Флорентино Перес собирается бойкотировать класико – причина не в деле Негрейры

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Согласно многочисленным сообщениям испанских СМИ, Флорентино Перес не поедет в Барселону на класико.

Сообщается, что решение президента не имеет ничего общего с причастностью «Барсы» к печально известному делу Негрейры. Флорентино просто не понравится твит члена совета директоров «Барселоны» о Винисиусе.

«Это не расизм, он (Винисиус) заслуживает подзатыльника за то, что он клоун и балагур, делающий эти ненужные и бессмысленные трюки в центре поля» — написал Микель Кампс в Твиттере.

Флорентино Перес обычно ездит в Барселону, чтобы встретиться с Жоаном Лапортой во время класико. Теперь кажется, что на фоне последних событий отношения между двумя клубами ухудшились.

В субботу, 28 октября, «Барса» примет «Реал» на «Камп Ноу».

14 комментариев

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predMBAPPE
вообще пофиг, можете всей командой не приехать)))😎🔥
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ДИЛЬШАТ Садыров
Ответ Real_v_dushe
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Я не пойму, а причем тут муслимы? Если у тебя неприязнь к данному человеку выражай ее пожалуйста как нибудь по другому не задевая чувства всех мусульман.
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ДИЛЬШАТ Садыров
Ответ Гласящий Истину!
И что теперь? Класико не состоится?! Перес должен был играть за пол команды? Кого вообще интересует, что Пересу нравиться, а что нет?! А Микель Кампс сказал всё очень правильно! Я бы этому Винни-Пуху ещё перед матчем связку бананов подарил...
финты, дриблинг, празднования после забитых голов это часть футбола. Тоже самое делал и Неймар до него и Роналдиньо , но почему то никто из вас не выражал желания одарить их бананами.
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бек саидов
оклеветал Барсу , обвиняя несуществующем взятке, теперь боится ехать в Каталонию.И нашёл причину, чтобы не ехать.
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Гласящий Истину!
И что теперь? Класико не состоится?! Перес должен был играть за пол команды? Кого вообще интересует, что Пересу нравиться, а что нет?!
А Микель Кампс сказал всё очень правильно! Я бы этому Винни-Пуху ещё перед матчем связку бананов подарил...
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ЧИКО
И что Кампс сказал неверно? Его слова не содержат расизма, а всё остальное так и есть. Винисиус провокатор. А раз Перес нашёл причину не присутствовать на матче, то что поделаешь, сыграем без него…..
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FOOTBALL
Переса не будет в класико?🥺
Я не буду смотреть тогда….
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Алексей Радевич
Ответ danya29
Ну в этом сезоне Вини успокоился
Видели как успокоился, в севилье
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Александр Пушок
У деда походу фляга течет уже, пора на пенсию?
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Real_v_dushe
Ответ бек саидов
оклеветал Барсу , обвиняя несуществующем взятке, теперь боится ехать в Каталонию.И нашёл причину, чтобы не ехать.
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БЕКБЕРГАН
Ответ Гласящий Истину!
И что теперь? Класико не состоится?! Перес должен был играть за пол команды? Кого вообще интересует, что Пересу нравиться, а что нет?! А Микель Кампс сказал всё очень правильно! Я бы этому Винни-Пуху ещё перед матчем связку бананов подарил...
Скажи пожалуйста в чем прав был Кампс. Финтит середины поля это запрещено. Просто Винисиуса это делал потому что рядом не было партнёра и с этом он сохранил мяч и заработал аут и в чем плохого от этого, или это запрещено делать во время игры. Кампс не прав он просто балабол как и ты.
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