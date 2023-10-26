Флорентино Перес собирается бойкотировать класико – причина не в деле Негрейры

Согласно многочисленным сообщениям испанских СМИ, Флорентино Перес не поедет в Барселону на класико.

Сообщается, что решение президента не имеет ничего общего с причастностью «Барсы» к печально известному делу Негрейры. Флорентино просто не понравится твит члена совета директоров «Барселоны» о Винисиусе.

«Это не расизм, он (Винисиус) заслуживает подзатыльника за то, что он клоун и балагур, делающий эти ненужные и бессмысленные трюки в центре поля» — написал Микель Кампс в Твиттере.

Флорентино Перес обычно ездит в Барселону, чтобы встретиться с Жоаном Лапортой во время класико. Теперь кажется, что на фоне последних событий отношения между двумя клубами ухудшились.

В субботу, 28 октября, «Барса» примет «Реал» на «Камп Ноу».