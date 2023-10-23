📹Себастьян Руди осенью завершил карьеру, но потом передумал. Подписался с клубом низшего дивизиона и уже забил гол

Не его работа, но получилось красиво.

Опорный полузащитник «Штутгарта», «Шальке», «Баварии» и «Хоффенхайма» Себастьян Руди этой осенью решил завершить профессиональную карьеру. А ведь в конце февраля ему исполнилось всего 33 года, что для игрока его позиции несерьезный возраст.

Последний сезон он провел в «Хоффенхайме», где большую часть сезона выходил со скамейки запасных.

Однако уже 1 октября Руди передумал и подписал годовой контракт с клубом «Дильсберг», выступающим в девятом немецком дивизионе. Мощное усиление и место, где можно побегать в удовольствие на любой позиции.

В последней игре чемпионата Себастьяну доверили исполнить штрафной удар. И он красиво вогнал мяч под перекладину.

Если верить сайту Transfermarkt, то за всю профессиональную карьеру Себастьян Руди забил 33 гола и ни одного со штрафного.

Вместе с «Баварией» хавбек становился чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны. В сборной Германии он взял Кубок Конфедерации.