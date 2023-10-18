🚨🚨🚨 Официальное заявление «Ромы» по поводу возможного участия Эль-Шаарави и Залевски в скандале со ставками
Серия А продолжает тонуть в скандалах.
Помимо Фаджоли и Тонали, журналист Фабрицио Корона обвинил с ставках двух футболистов «Ромы», назвав их участниками «хорошо организованной группы итальянских футболистов».
Жертвами Короны стали Никола Залевски и Стефан Эль-Шаарави.
«Рома» не сразу отреагировала на обвинения, вероятно, проведя беседу с самими игроками.
Теперь же клуб сделал официальное заявление:
«В ответ на недавние слухи о предполагаемом участии некоторых игроков клуба в ставках на футбол, «Рома» выражает свою полную поддержку Николе Залевски и Стефану Эль-Шаарави, которые подверглись спекуляциям, нанесшим ущерб их репутации.
Клуб полностью доверяет Николе и Стефану, когда они утверждают, что не имеют никакого отношения к этому делу».
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