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🎥 Отец Мбаппе забил гол с передачи Азара! Килиан забавно сравнил папу с Роналдо

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Во Франции прошел благотворительный матч, в котором приняли участие футболисты-пенсионеры и медийные персоны. Недавно завершивший карьеру Азар тоже вышел на поле.

Бельгиец забил сам и отдал красивую голевую передачу пяткой Вилфриду Мбаппе – отцу нападающего «ПСЖ». 51-летний Вилфрид на мощнейших скоростях ворвался в штрафную, ложным движением убрал голкипера и отправил мяч в ворота.

Оцениваем:

Килиан не мог пройти мимо! Сперва он написал: «Я умер от смеха!»

Затем француз репостнул видео и обратился к легенде футбола: «Твоя камерунская версия готова, Роналдо».

В матче голами также отметились Матье Дебюши, Робер Пирес, Сидней Гову, Йоан Кабай, Людовик Жюли. За игрой с трибун наблюдали больше 10 тысяч зрителей.

Не будем забывать, что матч был благотворительным. Организаторам удалось собрать 14 900 евро. Все средства будут переданы фонду Pièces Jaunes, помогающему тяжело больным детям и их родителям.

Хорошее дело!

4 комментария

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Сергей Смирнов
К какому Роналдо? R9 или CR7?
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Sasha Bulycheva
Автор
Ответ Сергей Смирнов
К какому Роналдо? R9 или CR7?
К тому, который не Роналду.
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stpn1503
Ответ Сергей Смирнов
К какому Роналдо? R9 или CR7?
Наверное к бразильскому. Оба лысые и упитанные
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