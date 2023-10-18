🎥 Отец Мбаппе забил гол с передачи Азара! Килиан забавно сравнил папу с Роналдо

Во Франции прошел благотворительный матч, в котором приняли участие футболисты-пенсионеры и медийные персоны. Недавно завершивший карьеру Азар тоже вышел на поле.

Бельгиец забил сам и отдал красивую голевую передачу пяткой Вилфриду Мбаппе – отцу нападающего «ПСЖ». 51-летний Вилфрид на мощнейших скоростях ворвался в штрафную, ложным движением убрал голкипера и отправил мяч в ворота.

Оцениваем:

Килиан не мог пройти мимо! Сперва он написал: «Я умер от смеха!»

Затем француз репостнул видео и обратился к легенде футбола: «Твоя камерунская версия готова, Роналдо».

В матче голами также отметились Матье Дебюши, Робер Пирес, Сидней Гову, Йоан Кабай, Людовик Жюли. За игрой с трибун наблюдали больше 10 тысяч зрителей.

Не будем забывать, что матч был благотворительным. Организаторам удалось собрать 14 900 евро. Все средства будут переданы фонду Pièces Jaunes, помогающему тяжело больным детям и их родителям.

Хорошее дело!