Повод полюбить Серию А🔥: самые горячие болельщицы звезд чемпионата Италии

Серия А остается одним из сильнейших чемпионатов Европы и привлекает множество болельщиков. И дело не только в зрелищном футболе, но и в красотках на трибунах.

Давайте познакомимся с главными болельщицами итальянских игроков.

Кьяра Насти

Великолепная 25-летняя Кьяра работала моделью для Armani и является известным инфлюенсером с двумя миллионами подписчиков в социальной сети.

Она помолвлена с Маттиа Дзакканьи из «Лацио», в 2022 году у них родился сын, мальчика назвали Тьяго.

Ранее Кьяра встречалась с товарищем Маттиа по сборной Италии - Николо Дзаньоло.

Неймар также пытался добиться расположения потрясающей блондинки, но безуспешно.

Люси Брамaни

Футбольные фанаты называют 23-летнюю модель одной из самых красивых женщин в мире.

Несмотря на отношения с Федерико Кьезой, девушка признавалась, что не является футбольной фанаткой.

У нее более 150 000 подписчиков в социальной сети, где она делится своим гламурным образом жизни.

Люси также закончила университет в Милане и является дипломированным психологом.

Камилла Брешиани

Камилла — жена защитника итальянской сборной и «Интера» Алессандро Бастони.

В прошлом году пара поженилась в Бергамо, Алессандро и Камилла воспитывают дочь.

Тесса Лакович

Тесса вышла замуж за итальянского полузащитника «Ювентуса» Мануэля Локателли в 2022 году, у пары есть сын.

25-летняя девушка с коста-риканскими корнями имеет степень магистра в области стратегии цифровых коммуникаций, а также владеет ювелирным брендом Madam.

Каролина Страмаре

23-летняя итальянка с января прошлого года встречается игроком «Юве» Душаном Влаховичем. В 2019 году красотка завоевала титул Мисс Италия и в этом нет ничего удивительного.