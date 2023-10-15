Пионеры в Саудовской Аравии👳: четверо лучших игроков развивающейся лиги в этом сезоне

Саудовская профессиональная лига набирает популярность в футболе, за последнее время ее ряды пополнило множество игроков высочайшего класса.

Кто-то станет утверждать, что переезд в Саудовскую Аравию топовых игроков связан с огромной зарплатой, но пионеров следует похвалить за их инвестиции в футбол, поскольку чемпионат в настоящее время становится только сильнее.

Вот четыре лучших игрока Саудовской профессиональной лиги в этом сезоне.

Александр Митрович, «Аль-Хилаль»

После перехода в «Аль-Хилаль» из «Фулхэма» в августе 2023 года за солидную сумму в 52,60 миллиона евро Александр Митрович доказал свою эффективность.

В своем первом сезоне за новую команду сербский нападающий забил шесть голов в семи матчах чемпионата; он также сделал две результативные передачи в вышеупомянутых играх. Важно отметить, что его присутствие в атаке было полезным, поскольку «Аль-Хилаль» является лидером лиги, набрав 23 очка в девяти сыгранных на данный момент матчах.

Мурад Батна, «Аль-Фатех»

Мурад Батна пока не завоевал особой популярности. Однако его результативность в атаке в этом сезоне были замечательными. Батна забил шесть голов и сделал пять результативных передач в девяти матчах лиги.

Батна на данный момент является третьим лучшим бомбардиром чемпионата, и тот факт, что он конкурирует на вершине с различными известными игроками, заслуживает уважения.

Мусса Дембеле, «Аль-Иттифак»

Мусса Дембеле – один из известных игроков, перешедших из Европы в Саудовскую профессиональную лигу прошлым летом, он присоединился к «Аль-Иттифаку» из «Лиона», как свободный агент.

Дембеле на данный момент забил семь голов и сделал одну результативную передачу в восьми матчах лиги. Кроме того, он является вторым лучшим бомбардиром чемпионата после Криштиану Роналду. Дембеле усилил атаку «Аль-Иттифака».

Криштиану Роналду, «Аль-Наср»

Есть разумное объяснение тому, почему Криштиану Роналду всегда упоминается в рейтингах сильнейших футболистов, хотя он и не играет в Европе.

Причина в том, что, несмотря на свой возраст, он по-прежнему эффективен у ворот соперника. В этом сезоне в Саудовской профессиональной лиге Роналду забил 10 голов и сделал пять результативных передач в восьми играх.

В возрасте 38 лет Роналду доминирует над несколькими молодыми и яркими нападающими, является лучшим бомбардиром чемпионата.