Гаспачо
Блог

Пионеры в Саудовской Аравии👳: четверо лучших игроков развивающейся лиги в этом сезоне

Аль-Иттифак Аль-Иттифак
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Фатех Аль-Фатех
Аль-Хилаль Аль-Хилаль
Клубы Клубы
Александар Митрович Александар Митрович
Мурад Батна
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Мусса Дембеле 1996 Мусса Дембеле 1996
Футбол Футбол

Саудовская профессиональная лига набирает популярность в футболе, за последнее время ее ряды пополнило множество игроков высочайшего класса.

Кто-то станет утверждать, что переезд в Саудовскую Аравию топовых игроков связан с огромной зарплатой, но пионеров следует похвалить за их инвестиции в футбол, поскольку чемпионат в настоящее время становится только сильнее.

Вот четыре лучших игрока Саудовской профессиональной лиги в этом сезоне.

Александр Митрович, «Аль-Хилаль»

После перехода в «Аль-Хилаль» из «Фулхэма» в августе 2023 года за солидную сумму в 52,60 миллиона евро Александр Митрович доказал свою эффективность.

В своем первом сезоне за новую команду сербский нападающий забил шесть голов в семи матчах чемпионата; он также сделал две результативные передачи в вышеупомянутых играх. Важно отметить, что его присутствие в атаке было полезным, поскольку «Аль-Хилаль» является лидером лиги, набрав 23 очка в девяти сыгранных на данный момент матчах.

Мурад Батна, «Аль-Фатех»

Мурад Батна пока не завоевал особой популярности. Однако его результативность в атаке в этом сезоне были замечательными. Батна забил шесть голов и сделал пять результативных передач в девяти матчах лиги.

Батна на данный момент является третьим лучшим бомбардиром чемпионата, и тот факт, что он конкурирует на вершине с различными известными игроками, заслуживает уважения.

Мусса Дембеле, «Аль-Иттифак»

Мусса Дембеле – один из известных игроков, перешедших из Европы в Саудовскую профессиональную лигу прошлым летом, он присоединился к «Аль-Иттифаку» из «Лиона», как свободный агент.

Дембеле на данный момент забил семь голов и сделал одну результативную передачу в восьми матчах лиги. Кроме того, он является вторым лучшим бомбардиром чемпионата после Криштиану Роналду. Дембеле усилил атаку «Аль-Иттифака».

Криштиану Роналду, «Аль-Наср»

Есть разумное объяснение тому, почему Криштиану Роналду всегда упоминается в рейтингах сильнейших футболистов, хотя он и не играет в Европе.

Причина в том, что, несмотря на свой возраст, он по-прежнему эффективен у ворот соперника. В этом сезоне в Саудовской профессиональной лиге Роналду забил 10 голов и сделал пять результативных передач в восьми играх.

В возрасте 38 лет Роналду доминирует над несколькими молодыми и яркими нападающими, является лучшим бомбардиром чемпионата.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий