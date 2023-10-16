Игрок «Реал» назвал Гави «гением» – объяснил, почему так считает

После победы Испании над Норвегией и выхода на Евро-2024 Дани Карвахаль был полон похвал в адрес Гави:

«Гави? В 19 лет игрок «Барсы» и сборной... Больше нечего сказать. Он гений».

Гави стал главной звездой матча Испания – Норвегия, забив решающий гол, принесший Испании победу. Но и помимо гола Гави был великолепен: отдал 2 передачи под удар и набил точность всех пасов 95%. Испанец также сделал один отбор и один перехват.

С Гави у «Барсы» действительно есть драгоценный камень в руках.