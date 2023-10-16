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Игрок «Реал» назвал Гави «гением» – объяснил, почему так считает

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После победы Испании над Норвегией и выхода на Евро-2024 Дани Карвахаль был полон похвал в адрес Гави:

«Гави? В 19 лет игрок «Барсы» и сборной... Больше нечего сказать. Он гений».

Гави стал главной звездой матча Испания – Норвегия, забив решающий гол, принесший Испании победу. Но и помимо гола Гави был великолепен: отдал 2 передачи под удар и набил точность всех пасов 95%. Испанец также сделал один отбор и один перехват.

С Гави у «Барсы» действительно есть драгоценный камень в руках.

Gavi, the scourge of Real Madrid after this round of 2023 Clasicos

8 комментариев

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Кашшай Чакырович
Ответ Владимир Самсонов
Так кого конкретно из Ла Масии упустил Бартомеу? Максимум Ольмо и Хави Симондса - и то в обоих случаях, решения принимали родители игроков.
Бартомеу упустил 500 миллионов долларов Барселоны и загнал ее в долги !
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Игорь Климов
Гави вчера был лучшим игроком в составе сборной Испании, молодец!
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Кашшай Чакырович
Ла Масия это гениальная академия, лучшая в мире, когда вредитель Бартомеу покупал Дембеле ,Коутиньо и Гризмана , за какие то боснословные деньги ,нужно было всего лишь зайти в Ла Масию и взять 3 игроков за 0 , и хуже бы точно не было,а было бы только лучше ,не было бы дыры в 500 миллионов, как минимум и 3 игрока Ла Масии получили бы бесценный опыт ! !
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Кашшай Чакырович
Ответ Владимир Самсонов
Так каким воспитанникам конкретно? Что-то я не могу вспомнить, кто из них загирали на хорошем уровне. Были Телью с Куэнкой которым давали кучу шансов при Гвардиола, однако, они так и не выросли в топ-игроков.
А Гризман, Дембеле и Коутиньо за 500 милионов заиграли ?
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Кашшай Чакырович
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Кашшай Чакырович
Ответ Владимир Самсонов
Речь о воспитанниках, которых якобы проворонил Бартомеу. То , что он купил шлак за огромные деньги никто не оспаривает
Так можно было взять 3 воспитанников из ла масии и дать им игровой опыт и 500 миллионов бы остались целыми и возможно 3 игрока бы спрогресссировали, хуже точно не было бы !
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