Гаспачо
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Игрок «Барселоны» признался, что его «раздражает» Беллингем. Без комплиментов, конечно же, не обошлось

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Великолепие Джуда осознают все.

Джуд Беллингем с ходу завоевал звание самого впечатляющего игрока Ла Лиги, перейдя в «Реал» из дортмундской «Боруссии». 20-летний полузащитник повторил результат Криштиану Роналду на старте карьеры в «Мадриде» (10 голов в 10 первых матчах) и даже превзошел легендарного португальца по количеству ассистов (3 против 1).

Не только болельщики и эксперты поражены игрой Беллингема в этом сезоне. Андреас Кристенсен, который встретится с ним в конце этого месяца в рамках класико, в разговоре с TV2SPORT поделился своими эмоциями от дебюта Джуда в Испании:

«Это раздражает, когда ты сидишь, смотришь на результаты и видишь, чего он достигает. Он забивал почти в каждой игре и решал исходы матчей. Я уже не знаю, сколько голов он забил .

Он завоевал Ла Лигу всего за несколько первых игр. Это правда, что «Мадрид» подписал великого игрока, который может играть решающую роль во многих матчах».

Великолепные показатели Беллингема в «Реале», несомненно, дадут Кристенсену и «Барселоне» еще больше мотивации не позволить ему показать то же самое, когда обе команды встретятся на «Монжуике» 28 октября.

5 комментариев

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marco -81
Вижу Гаспачо - ставлю минус. Любой заголовок - якобы новость. Тиктокеры.
+7
-1
+6
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romankoucher
Реал научился делать правильные вложения, нужно признать
+4
0
+4
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Merdan Ataberdiyev
Джуд правда великолепен, надо отдать должное.
+1
0
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войд
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