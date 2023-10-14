🤯 Топ-11 самых дорогостоящих игроков Ла Лиги удивляет. Перес все купил? 🧐
Transfermarkt провел переоценку стоимости футболистов европейских топ-лиг.
В подобных рейтингах самое интересное наблюдать за изменениями рыночной оценки молодых игроков, которым часто пророчат звездное будущее.
Давайте взглянем, как выглядит топ-10 Ла Лиги (получилось топ-11).
1. Джуд Беллингем - €150 млн.
1. Винисиус - €150 млн.
3. Педри - €100 млн.
3. Родриго - €100 млн.
3. Федерико Вальверде - €100 млн.
6. Френки де Йонг - €90 млн.
6. Гави - €90 млн.
6. Эдуардо Камавинга - €90 млн.
6. Орельен Тчуамени - €90 млн.
10. Рональд Араухо - €70 млн.
10. Эдер Милитао - €70 млн.
Пожалуй, что наиболее спорной выглядит оценка Родриго в €100 млн.
Есть ощущение, что некоторые игроки «Реала» переоценены. А может быть наоборот - игроки «Барсы» недооценены? Или вы согласны?
Тот же Кубо из Сосьедада гораздр круче него.