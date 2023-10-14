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🤯 Топ-11 самых дорогостоящих игроков Ла Лиги удивляет. Перес все купил? 🧐

Реал Мадрид Реал Мадрид
Эдер Милитао Эдер Милитао
Рональд Араухо Рональд Араухо
Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Клубы Клубы
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Барселона Барселона
Педри Педри
Френки де Йонг Френки де Йонг
Гави Гави
Родриго Родриго
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Футбол Футбол

Transfermarkt провел переоценку стоимости футболистов европейских топ-лиг.

В подобных рейтингах самое интересное наблюдать за изменениями рыночной оценки молодых игроков, которым часто пророчат звездное будущее.

Давайте взглянем, как выглядит топ-10 Ла Лиги (получилось топ-11).

1. Джуд Беллингем - €150 млн.

1. Винисиус - €150 млн.

3. Педри - €100 млн.

3. Родриго - €100 млн.

3. Федерико Вальверде - €100 млн.

6. Френки де Йонг - €90 млн.

6. Гави - €90 млн.

6. Эдуардо Камавинга - €90 млн.

6. Орельен Тчуамени - €90 млн.

10. Рональд Араухо - €70 млн.

10. Эдер Милитао - €70 млн.

Пожалуй, что наиболее спорной выглядит оценка Родриго в €100 млн.

Есть ощущение, что некоторые игроки «Реала» переоценены. А может быть наоборот - игроки «Барсы» недооценены? Или вы согласны?

2 комментария

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Lebron James
Родриго действительно переоценен, но все остальные на своих заслуженных местах. Он стоит максимум 50-60 лямов.

Тот же Кубо из Сосьедада гораздр круче него.
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RashNomadKazakh
Ответ Lebron James
Родриго действительно переоценен, но все остальные на своих заслуженных местах. Он стоит максимум 50-60 лямов. Тот же Кубо из Сосьедада гораздр круче него.
Прям гораздо?! С Дублем за 2 минуты в 1/2 ЛЧ в ворота СИТИ?!)))))))
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