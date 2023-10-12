😤 «Я на 100% горжусь своим выбором». Габриэль Вейга признался, ради чего уехал в Саудовскую Аравию
Полузащитник «Аль-Ахли» Габриэль Вейга, который прошедшим летом очень сильно расстроил Тони Крооса, ответил на критику общественности, посчитавшей, что он уехал в Саудовскую Аравию ради денег.
«Я переехал в Саудовскую Аравию не только ради денег. Это был лучший вариант, чтобы развиваться в игровом плане, расти под руководством молодого тренера и играть в команде полной звезд, приехавших усилить чемпионат.
Я на 100% горжусь своим выбором», - заявил Вейга.
21-летний полузащитник летом покинул «Сельту», подписав контракт с саудовским «Аль-Ахли». К игроку проявляли интерес «Барселона», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Наполи», «Ливерпуль» и «Челси».
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