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😤 «Я на 100% горжусь своим выбором». Габриэль Вейга признался, ради чего уехал в Саудовскую Аравию

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Полузащитник «Аль-Ахли» Габриэль Вейга, который прошедшим летом очень сильно расстроил Тони Крооса, ответил на критику общественности, посчитавшей, что он уехал в Саудовскую Аравию ради денег.

«Я переехал в Саудовскую Аравию не только ради денег. Это был лучший вариант, чтобы развиваться в игровом плане, расти под руководством молодого тренера и играть в команде полной звезд, приехавших усилить чемпионат.

Я на 100% горжусь своим выбором», - заявил Вейга.

21-летний полузащитник летом покинул «Сельту», подписав контракт с саудовским «Аль-Ахли». К игроку проявляли интерес «Барселона», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Наполи», «Ливерпуль» и «Челси».

Тони Кроос назвал «позорищем» отъезд игрока на Ближний Восток.

1 комментарий

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Sergey Kuznetsov
действительно "шах и мат, Тони Кросс!"
просто урыл немца, резнёс в пух и прах, разложил по фактам
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