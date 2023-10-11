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В сборной нет места соперничеству. Игрок «Реала» тепло встретил Гави, который вернулся к тренировкам после повреждения

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И не только он.

В начале этой недели футболисты по всему миру покинули свои клубы и собрались в расположениях своих национальных команд. Испанцы, включая представителей «Реала» и «Барселоны», собрались в Мадриде для подготовки к матчам квалификации Евро с Шотландией и Норвегией.

На одной из первых тренировок Гави, полузащитник каталонцев, получил небольшую травму, напугав фанатов «блауграны». Но, после тестов, он вернулся к работе с командой, и его очень тепло встретили два партнера по сборной. Момент их встречи попал на камеры Diario Sport.

По возвращению Гави получил дружеский подзатыльник от нового нападающего «Реала» Хоселу, а затем последовали очень милые объятия. А после 19-летнему полузащитнику достались долгие обнимашки от защитника «Аль-Насра» Эмерика Лапорта.

Так приятно видеть, что все они могут оставить свое соперничество в клубах ради успеха сборной.

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