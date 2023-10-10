📹«Арсенал» использовал песню Шакиры для новой кричалки: певица после расставания с Жераром Пике одобряет

Шакира поддержала клуб Премьер-лиги после разрыва с легендой «Барселоны» Жераром Пике.

Напомним, что футболист встретил Шакиру на съемках ее клипа к официальной песни чемпионата мира «Waka Waka». Пара рассталась после 11 лет отношений.

Недавно фанаты «Арсенала» представили новую кричалку в честь Кая Хавертца после того, как он забил свой первый гол за клуб, перейдя летом из «Челси» за 65 миллионов фунтов.

Под мотив культового трека Шакиры «Waka Waka» фанаты скандировали: «Вака вака, э-э, 60 миллионов фунтов на ветер, Кай Хаверц снова забивает».

«Waka waka, eh, eh 60m down the drain Kai Havertz scores again!»

Шакира кричалку оценила и поделилась видеороликом в социальной сети, подписав: «Вперед, Арсенал».