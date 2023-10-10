👑 Победитель известен! На «Золотой мяч» уже наносят гравировку с именем лучшего игрока года
30 октября французский журнал France Football объявит имя лучшего футболиста мира по итогам сезона-2022/23 во время специальной церемонии в парижском театре Шатле.
А тем временем победитель уже известен!
Гравировка идет полным ходом. 44% - официальная информация.
Очевидным фаворитом остается Лионель Месси. Его главным конкурентом считается норвежец Эрлинг Холанд, шансы которого меньше примерно в раза.
Фанаты предположили, кто же станет лучшим игроком года.
💭 «Месси. Это слишком очевидно».
💭 «В конце видео будет имя Месси».
💭 «Награда Месси почти готова».
💭 «Я бы отдал КДБ».
💭 «Эрлинг Холанд».
💭 «Теперь Месси ограбит Холанда».
Ваш вариант?
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