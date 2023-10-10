Гаспачо
Блог

👑 Победитель известен! На «Золотой мяч» уже наносят гравировку с именем лучшего игрока года

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Интер Майами Интер Майами
Лионель Месси Лионель Месси
Манчестер Сити Манчестер Сити
Золотой мяч Золотой мяч
Клубы Клубы
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Футбол Футбол

30 октября французский журнал France Football объявит имя лучшего футболиста мира по итогам сезона-2022/23 во время специальной церемонии в парижском театре Шатле.

А тем временем победитель уже известен!

Гравировка идет полным ходом. 44% - официальная информация.

Очевидным фаворитом остается Лионель Месси. Его главным конкурентом считается норвежец Эрлинг Холанд, шансы которого меньше примерно в раза.

Фанаты предположили, кто же станет лучшим игроком года.

💭 «Месси. Это слишком очевидно».

💭 «В конце видео будет имя Месси».

💭 «Награда Месси почти готова».

💭 «Я бы отдал КДБ».

💭 «Эрлинг Холанд».

💭 «Теперь Месси ограбит Холанда».

Ваш вариант?

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
30 Октября 2023 года в Париже Золотой Мяч получит Лео Месси. 🇦🇷
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Али Магомедов
LM10
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владлен
Кто бы не получил - ЗМ остаётся самой желанной наградой в футболе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
А ведь по-хорошему Альварес должен быть выше Холанда. Хулиан выиграл ЧМ, тащил в полуфинале ЧМ, забил Реалу в полуфинале ЛЧ. Холанд же пропустил главный турнир сезона и пропал в важных матчах ЛЧ. Но на второе место поставят Норвежское дерево, а Альвареса, скорее всего, даже в топ-5 не будет... Вот что творит пиар!
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DecardShow
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
скорее всего Золотой Мяч 2023 получит аргентинец30 за филигранное исполнение пенальти на Чемпионате Мира в Катаре 2022!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий