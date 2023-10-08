🤪 «Джуд вызывает у фанатов «Барсы» флешбеки про Роналду». Поклонники «Реала» троллят каталонцев на фоне успехов Беллингема
Джуд Беллингем продолжает творить чудеса.
В субботу англичанин забил мяч, который помог «Реалу» обыграть «Осасуну» со счетом 4:0, увеличив количество голов за сезон до 10. И все это на позиции атакующего полузащитника!
Фанаты королевского клуба уже придумали, как можно подколоть «Барсу».
💭 LBZ: «Джуд Беллингем - игрок, которого считают фанаты «Барсы» сравнивают с Педри. Но у них слишком разные уровни».
💭 RMFC: «Поклонники «Барсы» поняли, что больше не могут называть Беллингема переоцененным?»
💭 Odk1409: «Фанаты «Барсы» передумали оскорблять Беллингема, придумав, что он фанат Месси. Ахаха».
💭 Orlando: «Поклонники «Барсы» теперь не знают, стоит ли им сравнивать Иньесту и Хави с Джудом Беллингемом, потому что Педри и Гави не дотягивают до его уровня 😭».
💭 Twilight: «Беллингем провоцирует у фанатов «Барсы» флешбеки про Роналду 😂».
А кому вы отдадите предпочтение в споре между Беллингемом, Гави и Педри?
Как у поста, вышедшего минуту назад уже есть 40 плюсов?
За Педри и Гави Барса запрлатила около 30 миллионов, а не 120
Педри и тем более Гави не играют на позиции оттянутого форварда
Ну типа сейчас у Мадрида вся атака через него идёт, как в своё время было и с Кака в Милане(который тоже тренировал Карло), который был в роли чистой десятки и забивал больше Индзаги и Шевы
Педри и Гави вообще из другой оперы хавбеки, да и сама Барса играет в абсолютно другом модуле без явного крена на одного игрока, и так было и при ХавИньесте, которые тоже не шибко много то забивали
Джуд красавчик, однако это в первую очередь задумка Карло, который строит игру вокруг него и дал полную свободу, опять-таки такой трюк он уже с Кака проворачивал
Модрич в Классико - 1 гол и 2 ассиста