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🤪 «Джуд вызывает у фанатов «Барсы» флешбеки про Роналду». Поклонники «Реала» троллят каталонцев на фоне успехов Беллингема

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Футбол Футбол

Джуд Беллингем продолжает творить чудеса.

В субботу англичанин забил мяч, который помог «Реалу» обыграть «Осасуну» со счетом 4:0, увеличив количество голов за сезон до 10. И все это на позиции атакующего полузащитника!

Фанаты королевского клуба уже придумали, как можно подколоть «Барсу».

Jude Bellingham VS Pedri - Who Is Better? - Amazing Skills & Goals - 2022 - HD - YouTube

💭 LBZ: «Джуд Беллингем - игрок, которого считают фанаты «Барсы» сравнивают с Педри. Но у них слишком разные уровни».

💭 RMFC: «Поклонники «Барсы» поняли, что больше не могут называть Беллингема переоцененным?»

💭 Odk1409: «Фанаты «Барсы» передумали оскорблять Беллингема, придумав, что он фанат Месси. Ахаха».

💭 Orlando: «Поклонники «Барсы» теперь не знают, стоит ли им сравнивать Иньесту и Хави с Джудом Беллингемом, потому что Педри и Гави не дотягивают до его уровня 😭».

💭 Twilight: «Беллингем провоцирует у фанатов «Барсы» флешбеки про Роналду 😂».

А кому вы отдадите предпочтение в споре между Беллингемом, Гави и Педри?

20 комментариев

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Bazilic
Ответ Пацанчик реальный
На каком уровне они играют третий месяц?!На уровне Лиги Европы,когда их все подряд лицом в грязь макали?
На уровне победителей Ла Лиги и участников 1/2 ЧЕ
+7
-1
+6
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Эксперт Спортс
Ответ Bazilic
На предсезонке Джуд вызвал флешбеки, но есть нюанс
Ты про легендарные симуляции от кр7?
+6
-2
+4
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Bazilic
Внимание, вопрос
Как у поста, вышедшего минуту назад уже есть 40 плюсов?
+4
-2
+2
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Bazilic
Педри и Гави играют на этом уровне третий сезон, а не третий месяц
За Педри и Гави Барса запрлатила около 30 миллионов, а не 120
Педри и тем более Гави не играют на позиции оттянутого форварда
+7
-6
+1
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Александр Опёнышев
Какое-то тупое фанатьё, честное слово, испанский стыд
Ну типа сейчас у Мадрида вся атака через него идёт, как в своё время было и с Кака в Милане(который тоже тренировал Карло), который был в роли чистой десятки и забивал больше Индзаги и Шевы
Педри и Гави вообще из другой оперы хавбеки, да и сама Барса играет в абсолютно другом модуле без явного крена на одного игрока, и так было и при ХавИньесте, которые тоже не шибко много то забивали
Джуд красавчик, однако это в первую очередь задумка Карло, который строит игру вокруг него и дал полную свободу, опять-таки такой трюк он уже с Кака проворачивал
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Ilkin Panahov
Это как сравнить статистику Хави и Модрича со статистикой Роналду и Месси. Беллингем играет в атаке чуть ли не форварда сейчкс, Гави и Педри это системаобразующие игроки
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Bazilic
Ответ войд
Беллингем 9 матчей ЛЛ- 3 голевые Педри 38 матчей-1 голевая Даже если добавить сюда и второго каталонского бруска То у Беллингема за 11 матчей с начала сезона больше голевых действий,чем у двух распиаренных с лесопилки Чтобы больше не было вопросов,просто скажу,что есть топ футболист и два разрекламированных середняка с уровнем ЛЕ)
Гави в Классико - 1 гол и 2 ассиста
Модрич в Классико - 1 гол и 2 ассиста
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-2
+1
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Alexander Sragovich
Мы и с Рональду переигрывали маргариновых. Посмотрим что он сможет сделать протих Барсы.
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Барса сила
Кто этот черный парень по сравнению с Педри?
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TAGAY
Ответ romavor
Беллингем ментально более силён,именно это и предопределит его карьеру; в Барсе эти двое ещё как дети себя ведут,кто их знает что из них получится
Ты хоть игры то Барсы смотришь? Мало мальски разбиращюй футбол этого точно не сказал бы. Педри лучший игрок Барсы за последние 2 года наряду с Араухо. В позапрошлом сезоне он был признан лучшим игроком сезона Барсы, в прошлом так же был лучшим до травмы, а Гави в этом сезоне наряду с Френки с отрывом лучшие в Барсе. Дети говоришь.. а там Реал официально по ныл во всех органах что Шави бьет их игроков.. ага, ребенок) а где ты в ментальном плане сильнее увидел у Белингема?! Не он ныл в матче с АТМ когда проигрывали? Посмотрим в конце сезона чего стоит, так ли хорош что можно было бы сравнивать его с Гави. Педри с Гави кризисный клуб уже привели к чемпионству, по пути размазав Реал в СКИ где Гави гол+пас оформил) у Джуда пока 1 топ матч и там провал а игру слили.
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