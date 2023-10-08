🤪 «Джуд вызывает у фанатов «Барсы» флешбеки про Роналду». Поклонники «Реала» троллят каталонцев на фоне успехов Беллингема

Джуд Беллингем продолжает творить чудеса.

В субботу англичанин забил мяч, который помог «Реалу» обыграть «Осасуну» со счетом 4:0, увеличив количество голов за сезон до 10. И все это на позиции атакующего полузащитника!

Фанаты королевского клуба уже придумали, как можно подколоть «Барсу».

💭 LBZ: «Джуд Беллингем - игрок, которого считают фанаты «Барсы» сравнивают с Педри. Но у них слишком разные уровни».

💭 RMFC: «Поклонники «Барсы» поняли, что больше не могут называть Беллингема переоцененным?»

💭 Odk1409: «Фанаты «Барсы» передумали оскорблять Беллингема, придумав, что он фанат Месси. Ахаха».

💭 Orlando: «Поклонники «Барсы» теперь не знают, стоит ли им сравнивать Иньесту и Хави с Джудом Беллингемом, потому что Педри и Гави не дотягивают до его уровня 😭».

💭 Twilight: «Беллингем провоцирует у фанатов «Барсы» флешбеки про Роналду 😂».

А кому вы отдадите предпочтение в споре между Беллингемом, Гави и Педри?