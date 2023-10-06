😮Месси номинировали на лучшего игрока МЛС и новичка сезона. Он вышел на поле только в 4 матчах
Этому решению есть объяснение.
Сегодня стало известно о том, что Лионеля Месси номинировали сразу на две самые крупные индивидуальные награды МЛС − лучший игрок сезона и новичок года. Но как это возможно?
Аргентинец перебрался в «Интер Майами» 15 июля и помог новому клубу выиграть Кубок лиг. После он дебютировал в МЛС, провел несколько матчей и получил повреждение. Сейчас в активе Лео Месси всего 247 минут в лиге, а также один мяч и две голевые передачи.
Однако в номинации на эти две награды есть важный нюанс. Каждый клуб МЛС имеет право выдвинуть двух игроков на соискание сезонной премии. В «Интер Майами» решили, что их представить достойны Лионель Месси и Серджи Бускетс.
Получается, что от клуба Дэвида Бекхэма будут Месси, проведший в МЛС 4 игры из 31, а также Бускетс, в активе которого 8 матчей.
В комментариях к новости болельщики не понимают, как такое может быть возможно:
💭Это полное неуважение к остальным игрокам «Интер Майами». Признаю, что Бускетс и Месси достойные футболисты, но они внесли недостаточный вклад для номинации.
💭Самая большая пиар-команда на свете.
💭Его клуб в «зоне вылета», он забил один мяч, но может стать MVP? Вы шутите?
💭А ведь болельщики Месси шутят про «лигу верблюдов» и Роналду. Посмотрите, вся лига практически легла под него.
А вы как думаете, заслужил ли Лионель Месси номинацию на эти награды? Пишите в комментариях.
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