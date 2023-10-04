Гаспачо
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Гави равнялся на трех действующих футболистов. Один из них играл за «Мадрид»

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Неожиданный выбор.

«Я особенно боготворил Андреса Иньесту, а также Марко Верратти и Иско», − признался Гави в интервью La Vanguardia.

Праймовый Иско, а также Иньеста и Верратти − отличные ориентиры для молодого воспитанника Ла Масии.

Вполне вероятно, что любой другой 19-летний футболист сделал бы выбор в пользу Луки Модрича или Тони Крооса, у которых хотел бы поучиться каждый.

Стиль игры Гави несколько отличается от стиля Иско. Футболист «Барселоны» хорош без мяча, тогда как нынешний игрок «Бетиса» − с мячом.

Также Гави признался, что хоть его считают двуногим футболистом, но в чужой штрафной его рабочая нога − левая. Он называет своей природной позицией «левый инсайд» и рассказал, что Хави понимает сильные стороны испанца.

2 комментария

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Fabrizio Narimano
Ответ Роман
На Беллингема?
Беллингем мечтает так же играть в обороне как Гави
+3
-1
+2
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