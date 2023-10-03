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«Интер Майами» без Месси - печаль. Матч с «Нью-Йорком» - яркое тому доказательство

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Игроки сбивают друг друга во время атак.

«Интер Майами» накануне сыграл вничью с «Нью-Йорк Сити» (1:1) в регулярном чемпионате МЛС.

Форвард «Майами» Лионель Месси не выходил на поле. Нападающий пропустил 4 из 5 последних матчей «Интер Майами» во всех турнирах: из-за травмы и и из-за вызова в сборную Аргентины.

Без Лео «Интер Майами» серьезно просел по результатам, а на поле порой можно видеть такие чудеса.

На пресс-конференции Херардо Мартино задали вопрос, правда ли, что у Месси травма подколенного сухожилия и он не сыграет до конца сезона.

«Это то, о чем я уже говорил. Будем оценивать состояние Месси от матча к матчу. Мы оценим его состояние перед игрой с «Чикаго Файр» [в четверг]. Будет ли он на скамейке, попадет ли в заявку, случится ли это уже в матче с «Чикаго» или в игре с «Цинциннати» [на следующих выходных]. Посмотрим.

Месси тренируется на поле индивидуально, но он чувствует себя лучше и лучше. Время покажет, кто говорит правду: я или человек, который сообщил об этом», – сказал Мартино.

До конца регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» осталось провести три матча – против «Чикаго Файр», «Цинциннати» и «Шарлоттом».

7 комментариев

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leon01
клоуны
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Александр Северный
Ответ leon01
клоуны
согласен, и тренер со своими неопределёнными комментариями по поводу травмы Месси. как попугай заладил одно и тоже.
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avcgloronalduMU
тренер полный уг, как и руководство и бекхем
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Altim
Такое ощущение, что у Месси серьёзная травма, но об этом тренеру запретили говорить, чтобы люди ждали и покупали билеты.
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Hella black
Травма есть и это факт ! Матч с Эквадором дает о себе знать,там бойня не на шутку была.
МЛС хитрит 😈. Месси здоровья скоро 🔜 вручение ЗМ 😎
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Altim
Ответ Александр Северный
согласен, и тренер со своими неопределёнными комментариями по поводу травмы Месси. как попугай заладил одно и тоже.
Возможно, ему запретили говорить, что травма серьёзная, чтобы лига денег не теряла. Если все узнают, что он больше в этом сезоне не сыграет, например, то интерес к МЛС сразу упадёт резко.
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