🤯🤯🤯 Фанаты «Салернитаны» сделали один из лучших перформансов в истории футбола. Посмотрите и попробуйте поспорить

Похоже, что разгромное поражение «Интеру» (0:4), не сильно разочаровала фанатов «Салернитаны». Болельщики удостоились больших почестей за этот матч, чем сами футболисты.

Все благодаря этому потрясающему перформансу на трибунах.

Таким образом болельщики отметили 50-летие с выхода альбома группы Pink Floyd «Темная сторона Луны». Именно он сделал коллектив всемирно известным, превысив 45 млн продаж по всему миру.

Согласно легенде, Роджер Уотерс (один из основателей группы) поддерживал «Салернитану», потому что его отец воевал во Второй мировой бок-о-бокс с фанатом клуба. А гитарист Гилмор был фанатом «Авеллино» (сейчас в Серии C). Эти команды считаются принципиальными соперниками, что вызывало бурные споры между музыкантами, которые в конечном итоге закончились разделением группы.