Гаспачо
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🤯🤯🤯 Фанаты «Салернитаны» сделали один из лучших перформансов в истории футбола. Посмотрите и попробуйте поспорить

Салернитана Салернитана
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Похоже, что разгромное поражение «Интеру» (0:4), не сильно разочаровала фанатов «Салернитаны». Болельщики удостоились больших почестей за этот матч, чем сами футболисты.

Все благодаря этому потрясающему перформансу на трибунах.

Таким образом болельщики отметили 50-летие с выхода альбома группы Pink Floyd «Темная сторона Луны». Именно он сделал коллектив всемирно известным, превысив 45 млн продаж по всему миру.

Согласно легенде, Роджер Уотерс (один из основателей группы) поддерживал «Салернитану», потому что его отец воевал во Второй мировой бок-о-бокс с фанатом клуба. А гитарист Гилмор был фанатом «Авеллино» (сейчас в Серии C). Эти команды считаются принципиальными соперниками, что вызывало бурные споры между музыкантами, которые в конечном итоге закончились разделением группы.

7 комментариев

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Dzh SG
ничего такого чтоб называть это одним из лучших перфомансов
+6
0
+6
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Ilya Shilovskiy
Спортс, что стало? В текстах стали часто прослеживаться опечатки? В заголовках, текстах, что стало?) "бок-о-бокс"
+3
0
+3
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CurvaSudMosca
Год назад у Салернитаны был вообще гениальный перф, посвященный истории клуба. Этот явно попроще.
+1
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+1
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Максим Анпилогов
Наверно не Dark side of the moon a Wish you were here? Музыка на видео именно оттуда.
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rasso
так вроде отец Уотерса должен был воевать по разные стороны с фанатами Салернитаны?
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Мукунку хороший
Самый лучший перфоманс« Забирайте три очка.. Для друзей не жалко».. к сожалению не помню на каком матче.. Но это была бомба))
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