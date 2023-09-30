У «Барселоны» больше игроков в команде месяца, но у «Реала» – самый высокий рейтинг

WhoScored представил команду месяца в Ла Лиге за сентябрь. Два игрока «Реала» попали в список лучших, со стороны «Барсы» – три игрока.

Джуд стал лучшим игроком с рейтингом 7,89.

Он внес большой вклад в игру «Мадрида», забив два гола и отдав одну передачу в пяти матчах чемпионата в сентябре.

Что касается Хоселу, то в этом месяце нападающий забил четыре гола и отдал еще одну результативную передачу. Бывший игрок мадридского «Реала» Таке Кубо также попал в список. Он стал вторым по рейтингу.