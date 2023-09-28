📹Ему не все равно. В сети завирусилась реакция Месси на промах Джозефа Мартинеса
Не мог помочь команде.
Болельщикам «Интер Майами» понравилась реакция Лионеля Месси в финале US Open Cup. В четверг команда аргентинца проиграла «Хьюстону» со счетом 2:1. Сам игрок наблюдал за игрой с трибуны из-за травмы, полученной в матче с «Торонто».
Счет открыл Гриффин Дорси уже на 24-й минуте, а через девять минут Амин Басси с пенальти удвоил преимущество команды. Джозеф Мартинес забил поздний гол, но времени на что-то большее уже не хватило.
Несмотря на итоговое поражение, болельщики отметили то, как Месси вел себя во время матча. В частности на видео попал момент, как Лео оживился после промаха его партнера по атаке Мартинеса. Таким образом, на их взгляд, аргентинец показал свою привязанность к клубу.
Месси этим летом перебрался в команду из Флориды из «ПСЖ» и уже не первый раз демонстрирует заинтересованность в проекте «Интер Майами».
Главный тренер команды Херардо Мартино заявил, что возвращение аргентинца в строй − приоритет для клуба.
«Играть сегодня было нецелесообразно. Мы не могли даже подумать о том, что он сможет сыграть пару минут. Это был бы риск. Лео обязательно сыграет до конца чемпионата».
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