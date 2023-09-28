❗ «Барселона» следит за ситуацией с Санчо и Марсьялем. Каталонцы готовы «выручить» «МЮ» уже зимой

Mundo Deportivo сообщает, что «Барселона» заинтересована в подписании Джейдона Санчо и еще одного «изгоя» «Манчестер Юнайтед».

Сине-гранатовые рассматривают варианты приобретения Санчо и Марсьяля, которые имеют неопределенное будущее в английском клубе.

«Барселона» надеется, что манкунианцы сами предложат «неугодных» игроков будущей зимой, как это было летом с Феликсом и Канселу.

«Барса» старается действовать нестандартно, пытаясь выйти из тяжелого финансового положения.

Хави оптимистично смотрит на эту идея, видя в игроках достойное усиление клуба.

Но есть и другие варианты. Маттейс де Лигт, Жоржиньо, Нико Уильямс и Кай Хавертц - также находятся в списке потенциальных новичков «Барселоны».