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❗ «Барселона» следит за ситуацией с Санчо и Марсьялем. Каталонцы готовы «выручить» «МЮ» уже зимой

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Mundo Deportivo сообщает, что «Барселона» заинтересована в подписании Джейдона Санчо и еще одного «изгоя» «Манчестер Юнайтед».

Сине-гранатовые рассматривают варианты приобретения Санчо и Марсьяля, которые имеют неопределенное будущее в английском клубе.

«Барселона» надеется, что манкунианцы сами предложат «неугодных» игроков будущей зимой, как это было летом с Феликсом и Канселу.

«Барса» старается действовать нестандартно, пытаясь выйти из тяжелого финансового положения.

Хави оптимистично смотрит на эту идея, видя в игроках достойное усиление клуба.

Но есть и другие варианты. Маттейс де Лигт, Жоржиньо, Нико Уильямс и Кай Хавертц - также находятся в списке потенциальных новичков «Барселоны».

9 комментариев

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anti4ex
не думаю что в Барселоне такие идиоты чтобы взять Марсьяля, пусть даже бесплатно, платить этому недоразумению зарплату
+8
0
+8
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Adi Mov
“Но есть и другие варианты - де Лигт, Жоржиньо”. Как защитник и опорник могут быть вариантами для вингера и нападающего?
+3
0
+3
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Kirill_ur
Ответ anti4ex
не думаю что в Барселоне такие идиоты чтобы взять Марсьяля, пусть даже бесплатно, платить этому недоразумению зарплату
если дать в довесок Магу, то вообще отличная сделка для МЮ, весь балласт можно сплавить одним махом.
+2
-1
+1
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Dmitry Er
Жоржиньо пусть забирают
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Neron
Отдадим обоих за Де Йонга!)))
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BAGRAM-1989
Гибкий подход. Барселона постоянно работает на усиление. Слишком большая конкуренция в ЛЧ УЕФА.
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Orbital 82
Мусор надо выносить на помойку)
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Nazar Kurtdurdyev
Ответ Adi Mov
“Но есть и другие варианты - де Лигт, Жоржиньо”. Как защитник и опорник могут быть вариантами для вингера и нападающего?
Этожбарса
0
0
0
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