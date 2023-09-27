Жаль парня.

В мексиканской Лиге расширения в матче 10-го тура встречались «Тапатио» и «Тепатитлан» - встреча закончилась вничью, во многом благодаря вратарю гостей Себастьяну Мора-Мора, который на 71-минуте совершил настоящий подвиг.

Встречу вратарь, к счастью, смог продолжить и отстоял для своей команды ничью. Отдельно стоит сказать про саму Лигу - Liga de Expansión MX, также известная как Liga de Desarrollo, — это мексиканская футбольная лига, основанная в 2020 году в рамках «Проекта стабилизации» Мексиканской федерации футбола, основной целью которого является спасение финансово неблагополучных команд от исчезновения.