Гаспачо
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Боль, передающаяся через экран - в Мексике вратарь спас ворота от гола ценой собственных гениталий 😳😳😳

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Жаль парня.

В мексиканской Лиге расширения в матче 10-го тура встречались «Тапатио» и «Тепатитлан» - встреча закончилась вничью, во многом благодаря вратарю гостей Себастьяну Мора-Мора, который на 71-минуте совершил настоящий подвиг.

Встречу вратарь, к счастью, смог продолжить и отстоял для своей команды ничью. Отдельно стоит сказать про саму Лигу - Liga de Expansión MX, также известная как Liga de Desarrollo, — это мексиканская футбольная лига, основанная в 2020 году в рамках «Проекта стабилизации» Мексиканской федерации футбола, основной целью которого является спасение финансово неблагополучных команд от исчезновения.

5 комментариев

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mokhnatik
Я почувствовал значительное колебание Силы, как будто миллионы голосов одновременно вскрикнули в ужасе, а потом вдруг умолкли. Боюсь, случилось что-то ужасное...
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Алексѣй Пестовъ
Сам вратарь, как по мне самый неприятный удар когда мяч в лицо прилетает. Потом из глаз приходится резиновую крошку выковыривать😖
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Makhasamatman Buch
Сквозь экран почувствовал удар
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Don Merzavez
Жаль, что картинки напрямую нельзя выкладывать...
https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2020/02/oof.jpg
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Zombieset
Сын Мартинеса?
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