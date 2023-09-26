Легенда «Реала» Гарет Бэйл вынес свой вердикт в вечном споре «Месси или Роналду», выбрав лучшего игрока, когда-либо выигравшего Лигу чемпионов.

Сам Бэйл пять раз побеждал в турнире с «Реалом», сыграв ключевую роль в финале 2018 года против «Ливерпуля».

В прошлом сезоне он наблюдал за финалом Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» уже завершив карьеру футбола. Перед матчем между в Стамбуле Бэйл ответил на ряд вопросов PlayStation, в том числе о том, кого считает лучшим игроком, выигравшим Лигу чемпионов.

Валлиец завоевал четыре из пяти своих титулов Лиги чемпионов вместе с Криштиану Роналду и Каримом Бензема. Но когда PlayStation попросили назвать лучшего в истории ЛЧ, Бэйл не выбрал ни одного из своих бывших товарищей по команде. Он предпочел им легенду «Барселоны» Лионеля Месси, который выиграл турнир четыре раза.