Гаспачо
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Гарет Бэйл сделал неожиданный выбор в вечном споре «Месси или Роналду»📹

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Легенда «Реала» Гарет Бэйл вынес свой вердикт в вечном споре «Месси или Роналду», выбрав лучшего игрока, когда-либо выигравшего Лигу чемпионов.

Сам Бэйл пять раз побеждал в турнире с «Реалом», сыграв ключевую роль в финале 2018 года против «Ливерпуля».

В прошлом сезоне он наблюдал за финалом Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» уже завершив карьеру футбола. Перед матчем между в Стамбуле Бэйл ответил на ряд вопросов PlayStation, в том числе о том, кого считает лучшим игроком, выигравшим Лигу чемпионов.

Валлиец завоевал четыре из пяти своих титулов Лиги чемпионов вместе с Криштиану Роналду и Каримом Бензема. Но когда PlayStation попросили назвать лучшего в истории ЛЧ, Бэйл не выбрал ни одного из своих бывших товарищей по команде. Он предпочел им легенду «Барселоны» Лионеля Месси, который выиграл турнир четыре раза.

1 комментарий

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svm199
ух... сейчас начнётся )))))
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