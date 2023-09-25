14 комментариев

🙌 Hala Madrid! Но не тот. Мората вколотил дубль «Реалу» в мадридском дерби и бурно отпраздновал перед трибунами 🔥🔥🔥
Альваро Мората точно станет самым обсуждаемым футболистом Испании в ближайшие дни.
Испанский нападающий оформил дубль в ворота «Реала» в мадридском дерби. Если кого-то интересует, праздновал ли Альваро голы - еще как!
Первый мяч Мората забил еще на четвертой минуте. Как по учебнику.
Беспредельное счастье и никакой пощады.
Второй гол тоже соответствует стилю Мораты. Привет, Алаба!
Отметим, что Мората забил уже пять мячей в Ла Лиге за пять матчей со старта сезона, но это первые голы Альваро за клуб в сентябре.
«Атлетико» обыграл «Реал» со счетом 3:1.
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