14 комментариев

Альваро Мората точно станет самым обсуждаемым футболистом Испании в ближайшие дни.

Испанский нападающий оформил дубль в ворота «Реала» в мадридском дерби. Если кого-то интересует, праздновал ли Альваро голы - еще как!

Первый мяч Мората забил еще на четвертой минуте. Как по учебнику.

Беспредельное счастье и никакой пощады.

Второй гол тоже соответствует стилю Мораты. Привет, Алаба!

Отметим, что Мората забил уже пять мячей в Ла Лиге за пять матчей со старта сезона, но это первые голы Альваро за клуб в сентябре.

«Атлетико» обыграл «Реал» со счетом 3:1.