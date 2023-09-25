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🙌 Hala Madrid! Но не тот. Мората вколотил дубль «Реалу» в мадридском дерби и бурно отпраздновал перед трибунами 🔥🔥🔥

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Альваро Мората точно станет самым обсуждаемым футболистом Испании в ближайшие дни.

Испанский нападающий оформил дубль в ворота «Реала» в мадридском дерби. Если кого-то интересует, праздновал ли Альваро голы - еще как!

Первый мяч Мората забил еще на четвертой минуте. Как по учебнику.

Беспредельное счастье и никакой пощады.

Второй гол тоже соответствует стилю Мораты. Привет, Алаба!

Отметим, что Мората забил уже пять мячей в Ла Лиге за пять матчей со старта сезона, но это первые голы Альваро за клуб в сентябре.

«Атлетико» обыграл «Реал» со счетом 3:1.

14 комментариев

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Gon3a1e5@mail.ru
Наверное лична обида на Реал, так как толком там в него не поверили, хотя два раза приходил
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Lifar Skladchikov
Ответ Wild91688
Мората это тот обиженка,которого выкинули из Реала
Это тот, кто больше всего голов за сезон забил играя за Реал, в год, когда выиграли чемпионство с Зиданом.
+9
-1
+8
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Killer_na_belom_barse$
Ответ Gon3a1e5@mail.ru
Наверное лична обида на Реал, так как толком там в него не поверили, хотя два раза приходил
какая обида, нап он средний, играет по праздникам... ему до Бенза как до луны, поэтому и не смог его из состава выжать, ну и выппенули его соответственно! находится он там, где и положено таким крысам! никогда ничего не выигрывал и не выиграет индивидуально, а то, что вернули, это вот вопрос к руководству, ну хоть ЛЧ зацепил с великим Реалом, так как больше ничего не выиграет в своей никчемной футбольной жизни...
+14
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+7
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Raman Janukevich
Он так же воспитанник Атлетико. Чего ему не праздновать?
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Pamir88
А сколько пафоса то было у сливок по поводу Алабы, кхе )
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Gon3a1e5@mail.ru
Ответ Killer_na_belom_barse$
так пусть доказывал бы, кто мешал то?
Я то согласен, а он видимо нет 😂😂
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Артём Поддубный
Ответ Wild91688
Мората это тот обиженка,которого выкинули из Реала
как будто и не играл в Реале. Рил стыдно за него .
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Анти МЧК
Упс, сори если т...
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Анти МЧК
и да, каждый уважающий себя человек, которого выкинули из Реала, должен отпраздновать бурно гол в ворота этого же самого Реала
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Артём Поддубный
это матч - позор имени Анчелотти.
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Gon3a1e5@mail.ru
Ответ Killer_na_belom_barse$
какая обида, нап он средний, играет по праздникам... ему до Бенза как до луны, поэтому и не смог его из состава выжать, ну и выппенули его соответственно! находится он там, где и положено таким крысам! никогда ничего не выигрывал и не выиграет индивидуально, а то, что вернули, это вот вопрос к руководству, ну хоть ЛЧ зацепил с великим Реалом, так как больше ничего не выиграет в своей никчемной футбольной жизни...
Так он же так наверное не думал, я поэтому и говорю что праздновал как не в себя, думая что достоин был большего там
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