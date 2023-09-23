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Никакой вражды, только дружба: Эндрик поддержал Витора Роке после травмы

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Эндрик и Витор Роке выступают в Бразилии за «Палмейрас» и «Атлетико Паранаэнсе», но уже в будущем году их ждут в «Мадриде» и «Барселоне». Несмотря на это между парнями нет никакой враждебности – только дружба.

Эндрик продемонстрировал свое расположение, когда обратился со словами поддержки к Роке, получившему травму лодыжки после грубого подката, из-за которой он пропустит несколько месяцев соревнований.

«Брат, я знаю, что сейчас у тебя тяжелый момент, но я с тобой. Желаю тебе скорейшего восстановления, ты вернешься еще сильнее, Феномен, Тигриньо», - написал Эндрик, выложив совместное фото с Роке.

3 комментария

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Юрий Семенов
блин это очень круто
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Юрий Семенов
Спасибо, Эндрик
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Mirhodi Mirfayziev
посмотрим после эл классико что скажешь
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