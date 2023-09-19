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🏃 Кингсли Коман согласился на беговую дуэль на улицах Франции. Зря он принял этот вызов... 😔

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Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман решил стать ближе к народу.

Французу бросили вызов, предложив устроить уличный забег, чтобы узнать кто быстрее - звезда футбола или самоуверенный парень с улицы.

Результат вас удивит.

Если присмотреться, то можно заметить недовольство Комана от результата, поэтому можно быть уверенными, что Кингсли выложился на полную.

Фанаты удивлены.

💭 «Почему тот парень не является каким-то известным бегуном? Коман чертовски быстр, это факт».

💭 «Можно сказать, что это сильно нахлобучило собственное эго».

💭 «Сейчас в EAFC сильно снизят скорость Комана».

💭 «Коман выглядел так, будто он положил всего себя в этом забеге».

💭 «Кингсли Коман выиграет эту гонку, если перед ним будет мяч».

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