🏃 Кингсли Коман согласился на беговую дуэль на улицах Франции. Зря он принял этот вызов... 😔
Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман решил стать ближе к народу.
Французу бросили вызов, предложив устроить уличный забег, чтобы узнать кто быстрее - звезда футбола или самоуверенный парень с улицы.
Результат вас удивит.
Если присмотреться, то можно заметить недовольство Комана от результата, поэтому можно быть уверенными, что Кингсли выложился на полную.
Фанаты удивлены.
💭 «Почему тот парень не является каким-то известным бегуном? Коман чертовски быстр, это факт».
💭 «Можно сказать, что это сильно нахлобучило собственное эго».
💭 «Сейчас в EAFC сильно снизят скорость Комана».
💭 «Коман выглядел так, будто он положил всего себя в этом забеге».
💭 «Кингсли Коман выиграет эту гонку, если перед ним будет мяч».
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