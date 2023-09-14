В дополнение к астрологам.

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек запомнился многим поклонникам футбола двумя вещами: проигранным берлинским финалом 2006 года и слепой верой в астрологию. Состав на тот чемпионат мира француз как раз подбирал с помощью звезд, а если быть совсем точным, то через знаки зодиака.

Экс-вратарь «Интера», «Фиорентины» и некоторые других итальянских команд Себастьян Фрей в интервью TvpPay объяснил причину, по которой он не вызывался в сборную при Доменеке. Сейчас за подобные штуки можно спокойно остаться без работы.

«В сборную Франции Доменек меня не взял, потому что я играл в Италии, а он ненавидел итальянцев. Он представлял, что футбол − это театр, и был убежден, что звезды обуславливают игру. Это безумие его характера.

Он сказал мне в лицо, что не хочет меня вызывать, потому что я играл в Италии. Еще в сборной Франции U21 я заявил Доменеку, что не хочу больше играть при нем. Он заставил меня пропустить матч «Интера», а мы просто посидели на скамейке запасных. Это был я и Стефан Дальма. Доменек прямо заявил, что ненавидит итальянцев, ему просто наплевать на них».

Себастьян Фрей играл в Италии за «Интер», «Фиорентину», «Верону», «Парму» и «Дженоа». За сборную Франции он вышел всего дважды.

Раймон Доменек закончил путь со сборной Франции в 2010 году и с тех пор не тренировал десять лет. В 2020 году он вернулся к тренерству и возглавил «Нант», но его уволили спустя полтора месяца после назначения.