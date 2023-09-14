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Уговор дороже денег. Легенда «Униона» Маттушка не верил в команду − теперь ему пришлось сделать тату

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Кристофер Триммель Кристофер Триммель
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Получилось хорошее напоминание.

Берлинский «Унион» стал открытием прошлого сезона. Команда швейцарца Урса Фишера заняла четвертое место в Бундеслиге и получила право играть в Лиге чемпионов.

Однако не все в Берлине верили в то, что такое возможно. В январе 2023 года легенда «Униона» Торстен Маттушка, который работает на Sky Germany, пообещал, что если его любимый клуб квалифицируется в Лигу чемпионов, то он впервые сделает татуировку.

Причем заявление прозвучало в обществе нынешнего защитника берлинцев Кристофера Триммеля, который по стечению обстоятельств является сертифицированным тату-мастером. Маттушка и Триммель играли вместе за «Унион» на протяжении долгих лет и давно знакомы.

«Я не думаю, что они смогут этого достичь, − сказал в начале года 42-летний Маттушка. − Но когда я говорю что-то подобное, то отвечаю за свои слова. Если они выйдут в Лигу чемпионов, то пусть это будет увековечено на мне».

Когда «Унион» официально отобрался в главный еврокубок, за комментарием к эксперту Sky пришло издание Deutsche Presse-Agentur: «Я не боюсь делать тату. А еще я совершенно в этом не разбираюсь. Просто не знаю, как это. Тримми [Триммель] сказал, что у него есть крем, который обезболивает кожу. Он должен нанести его, и тогда, я надеюсь, будет не так больно.

Тату должно быть связано с Лигой чемпионов и «Унионом». Моя дочь решит, на какой части тела оно будет сделано. В любом случае, татуировка не должна быть видна при повседневной одежде. Думаю, это будет бедро, но надо еще подумать. В любом случае, скоро я лягу на диван, а Тримми возьмется за работу».

Сказано − сделано. Маттушка приехал в тату-салон Триммеля и набил заветное тату. Получилось ровно так, как он хотел: бедро, знаменитый мяч Лиги чемпионов и FCUB, что расшифровывается как «футбольный клуб «Унион Берлин». Еще и вина налили.

2 комментария

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Mikhalych77
"Маттушка и Триммель играли вместе за «Унион» на протяжении долгих лет" - по-моему Триммель пришёл в команду в 2014 году, а Маттушка как раз в этом году и ушёл.
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Никита Никулин
Автор
Ответ Mikhalych77
"Маттушка и Триммель играли вместе за «Унион» на протяжении долгих лет" - по-моему Триммель пришёл в команду в 2014 году, а Маттушка как раз в этом году и ушёл.
В 14/15 пересекались
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