Аргентина – всегда была силой в мире футбола. Южноамериканская нация вырастила величайших игроков в истории спорта. От Диего Марадоны до Лионеля Месси — Аргентина дает нам лучших футболистов. Аргентинцы продолжают очаровывать болельщиков своим талантом, креативностью и неукротимым характером.

Аргентина является действующим чемпионом мира и имеет одну из сильнейших сборных. Давайте посмотрим на пятерку лучших аргентинских игроков на сегодняшний день.

Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)

В сезоне 2022/23 Хулиан Альварес стал звездой «Манчестер Сити» и сборной Аргентины. Он продемонстрировал универсальность и мастерство, благодаря чему сыграл важную роль в обеих командах.

Способность Альвареса адаптироваться к различным позициям в полузащите и атаке сделала его ценным активом для «Манчестер Сити». Международные достижения Альвареса в составе Аргентины, укрепили его статус, как одного из самых многообещающих талантов в футболе.

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

Эмилиано Мартинес сыграл важную роль в триумфе Аргентины на чемпионате мира в 2022 году. Мартинес стал незаменим вратарем для команды.

Его исключительные способности останавливать удары, хладнокровие под давлением и уверенность во вратарской обеспечили сборной Аргентины надежность в обороне на протяжении всего турнира в Катаре.

Мартинес является одним из самых ярких вратарей в мире.

Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»)

Алексис МакАллистер – стойкий полузащитник, который покорил болельщиков и стал постоянным игроком стартового состава Аргентины. Мак Аллистер – аккуратный распасовщик, чьи способности к контролю мяча и чтению игры делают его полезным для любой команды.

Он динамичный полузащитник, умеющий диктовать игру в полузащите и плавно переходить от защиты к атаке. Мак Аллистер был одним из лучших игроков Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

Мак Аллистер присоединился к «Ливерпулю» этим летом и многообещающе начал на «Энфилде».

Энцо Фернандес («Челси»)

Еще один полузащитник, который использовал чемпионат мира по футболу 2022 года, чтобы добиться известности. Фернандес загипнотизировал болельщиков своим исключительными передачами и умением обходить соперников, перемещаясь в ограниченном пространстве.

Фернандес сыграл важную роль в исторической победе Аргентины на чемпионате мира и в январе 2023 года стал самым дорогим приобретением «Челси» за всю историю. Лондонцы подписали его за 121 миллион евро, и с тех пор он является постоянным игроком их стартового состава.

Лионель Месси («Интер Майами»)

Лионель Месси, возможно, больше не будет выступать в пяти лучших лигах Европы, но он по-прежнему остается лучшим футболистом Аргентины и уже добился успеха в своем новом клубе «Интер Майами» в МЛС.

Многие считают Месси фаворитом на получение рекордного восьмого Золотого мяча в этом году, и это вполне заслужено.