Лионель Месси был назван «настоящим лидером» после того, как пропустил день рождения сына Матео, чтобы сидеть на скамейке запасных в сборной Аргентины во время матча против Боливии.

Семикратный обладатель Золотого мяча не сыграл ни минуты за свою страну в последнем отборочном матче чемпионата мира 2026 года, было принято решение дать ему отдохнуть после нескольких напряженных недель в новом клубе «Интер Майами».

Месси мог бы отправиться домой и побыть со своей семьей, как только было решено, что он не сыграет против Боливии, но он остался в расположении сборной, чтобы поддержать команду.

Родриго де Поль оценил решение Месси не возвращаться в Соединенные Штаты.

«Месси — абсолютный лидер и пример любви и заботы о команде. Он мог бы уехать и отпраздновать день рождения Матео, но все же он здесь», – сказал футболист TyC Sports.

«Он мог бы пойти домой, но он сопровождал нас, мы этим гордимся», – поддержал Родриго Эмилиано Мартинес.

Действующие чемпионы мира победу над Боливией со счетом 3:0 без Месси, и теперь Лео вернется во Флориду, чтобы готовиться к матчу «Интер Майами» с «Атлантой Юнайтед», который состоится в эту субботу.