Гаспачо
Блог

«Настоящий лидер». Месси пропустил день рождения сына, чтобы провести матч Аргентины с Боливией на скамейке запасных

Эмилиано Мартинес Эмилиано Мартинес
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Клубы Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
Интер Майами Интер Майами
Барселона Барселона
Родриго Де Поль Родриго Де Поль
Футбол Футбол

Лионель Месси был назван «настоящим лидером» после того, как пропустил день рождения сына Матео, чтобы сидеть на скамейке запасных в сборной Аргентины во время матча против Боливии.

Семикратный обладатель Золотого мяча не сыграл ни минуты за свою страну в последнем отборочном матче чемпионата мира 2026 года, было принято решение дать ему отдохнуть после нескольких напряженных недель в новом клубе «Интер Майами».

Месси мог бы отправиться домой и побыть со своей семьей, как только было решено, что он не сыграет против Боливии, но он остался в расположении сборной, чтобы поддержать команду.

Родриго де Поль оценил решение Месси не возвращаться в Соединенные Штаты.

 «Месси — абсолютный лидер и пример любви и заботы о команде. Он мог бы уехать и отпраздновать день рождения Матео, но все же он здесь», – сказал футболист TyC Sports.

 «Он мог бы пойти домой, но он сопровождал нас, мы этим гордимся», – поддержал Родриго Эмилиано Мартинес.

Действующие чемпионы мира победу над Боливией со счетом 3:0 без Месси, и теперь Лео вернется во Флориду, чтобы готовиться к матчу «Интер Майами» с «Атлантой Юнайтед», который состоится в эту субботу.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кулёс
кошмар Неймара)
чтобы др(да даже сестры) променять на матч) - вселенная бы схлопнулась)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Несомненно Лео Месси является настоящим патриотом Аргентины! 🇦🇷
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muhammad Juraev
Ответ Заяцволк
Это точно хорошо ? ) Есть такой фильм Клик, когда чувак на пульте проматывал свою жизнь, пропуская семейные радостные события из-за работы, Месси стоило бы посмотреть )
Он и так примерный семьянин!
Полноценная семья, а не эскортница на контракте!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TAGAY
Ответ Кулёс
кошмар Неймара) чтобы др(да даже сестры) променять на матч) - вселенная бы схлопнулась)
потому и Неймар в числе "не раскрывших талантов" а Лео мировая легенда и лучший в истории.
а еще надо отметить что Лео почти всю карьеру свой день рождение встречает в сборной, скромненько отметив праздник. и как видит всевышний отдал ему то чего он и по праву заслуживал - кубок мира, о котором он мечтак с самого детства, что дало величие в его спортивной карьере, и место в самой вышки в числе легенд мирового спорта
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Flow market Victor Mercedes
Там наверное другой часовой пояс и он успел к 23:55 вернуться😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий