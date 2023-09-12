Отличные новости для фанатов южноамериканского футбола!

ФИФА объявила, что будет транслировать в прямом эфире матчи Боливия - Аргентина и Эквадор - Уругвай, которые состоятся в рамках южноамериканского отборочного цикла.

Таким образом, руководство ФИФА хочет привлечь внимание других регионов к отбору в Южной Америке, который стартовал на прошлой неделе. Цикл продлится больше двух лет.

Доступ будет бесплатным. Вот вам ссылка на матч Аргентины.