🥳 Вот это подарок! Сайт ФИФА покажет прямую трансляцию двух матчей южноамериканского отбора ЧМ
Отличные новости для фанатов южноамериканского футбола!
ФИФА объявила, что будет транслировать в прямом эфире матчи Боливия - Аргентина и Эквадор - Уругвай, которые состоятся в рамках южноамериканского отборочного цикла.
Таким образом, руководство ФИФА хочет привлечь внимание других регионов к отбору в Южной Америке, который стартовал на прошлой неделе. Цикл продлится больше двух лет.
Доступ будет бесплатным. Вот вам ссылка на матч Аргентины.
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