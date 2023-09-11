9 комментариев

Эйфелева башня и гора Фудзияма. Как бы выглядела форма сборных, если бы в дизайне использовались достопримечательности стран?
Футбольный сезон едва успел начаться, а игроки уже разъехались по своим сборным. Национальные команды соревнуются за выход на международные турниры и участвуют в товарищеских матчах.
Во время международной паузы журналисты Bleacher Report решили пофантазировать на тему формы сборных разных стран. Они задались вопросом: как бы выглядела форма национальных команд, если бы при создании дизайнеры вдохновлялись известными городами?
Тогда на футболках игроков красовались бы достопримечательности стран, считают в Bleacher Report. Посмотрите, что у них получилось!
Бразилия: Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.
Франция: Эйфелева башня в Париже.
США: Статуя Свободы в Нью-Йорке.
Египет: Большой сфинкс в Гизе.
Канада: Си-Эн Тауэр в Торонто.
Германия: Бранденбургские ворота в Берлине.
Нидерланды: знаменитые каналы Амстердама.
Южная Корея: Сеульская телебашня в Сеуле.
Япония: гора Фудзияма.
Англия: Биг-Бен в Лондоне.
Как вам такая задумка? Для каких сборных вы бы сделали аналогичную форму и какие достопримечательности при этом использовали бы? Делитесь версиями в комментах!
Идея шикарная