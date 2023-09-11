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Эйфелева башня и гора Фудзияма. Как бы выглядела форма сборных, если бы в дизайне использовались достопримечательности стран?

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Футбольный сезон едва успел начаться, а игроки уже разъехались по своим сборным. Национальные команды соревнуются за выход на международные турниры и участвуют в товарищеских матчах.

Во время международной паузы журналисты Bleacher Report решили пофантазировать на тему формы сборных разных стран. Они задались вопросом: как бы выглядела форма национальных команд, если бы при создании дизайнеры вдохновлялись известными городами?

Тогда на футболках игроков красовались бы достопримечательности стран, считают в Bleacher Report. Посмотрите, что у них получилось!

Бразилия: Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

Франция: Эйфелева башня в Париже.

США: Статуя Свободы в Нью-Йорке.

Египет: Большой сфинкс в Гизе. 

Канада: Си-Эн Тауэр в Торонто.

Германия: Бранденбургские ворота в Берлине.

Нидерланды: знаменитые каналы Амстердама.

Южная Корея: Сеульская телебашня в Сеуле.

Япония: гора Фудзияма.

Англия: Биг-Бен в Лондоне.

Как вам такая задумка? Для каких сборных вы бы сделали аналогичную форму и какие достопримечательности при этом использовали бы? Делитесь версиями в комментах!

9 комментариев

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фан Барсы
выглядит круто
+10
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Sasha Bulycheva
Автор
Ответ artem ofruss
а где сборная РФ
в РФ
+5
-1
+4
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artem ofruss
а где сборная РФ
+3
0
+3
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Тимур Галимзянов
Это очень круто! Толкните идею, пусть сделают) готов купить пару форм)
+3
0
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BARCA_10
даже не выбрать что то одно на общем фоне Биг Бэн и Эйфелева башня только уступают по красоте форм
+2
0
+2
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f5dfmvw9bk
Японская и Корейская формы огонь
+1
0
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zamzam
В Египте пирамиды можно было отразить, наверно лучше получилось бы.

Идея шикарная
+1
0
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Сергей Штырков
У России Путин на фоне Единой России )
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MXMVS
Хоть бы раз тупни-дизайнеры найков и адидасов посмотрели, что делают сторонние фаны в интернетах. И за что им вообще платят громадные бабки?
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