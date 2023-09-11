9 комментариев

Футбольный сезон едва успел начаться, а игроки уже разъехались по своим сборным. Национальные команды соревнуются за выход на международные турниры и участвуют в товарищеских матчах.

Во время международной паузы журналисты Bleacher Report решили пофантазировать на тему формы сборных разных стран. Они задались вопросом: как бы выглядела форма национальных команд, если бы при создании дизайнеры вдохновлялись известными городами?

Тогда на футболках игроков красовались бы достопримечательности стран, считают в Bleacher Report. Посмотрите, что у них получилось!

Бразилия: Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

Франция: Эйфелева башня в Париже.

США : Статуя Свободы в Нью-Йорке.

Египет : Большой сфинкс в Гизе.

Канада : Си-Эн Тауэр в Торонто.

Германия : Бранденбургские ворота в Берлине.

Нидерланды : знаменитые каналы Амстердама.

Южная Корея : Сеульская телебашня в Сеуле.

Япония : гора Фудзияма.

Англия : Биг-Бен в Лондоне.

Как вам такая задумка? Для каких сборных вы бы сделали аналогичную форму и какие достопримечательности при этом использовали бы? Делитесь версиями в комментах!